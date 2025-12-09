Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии журнала Time
Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии журнала Time. Редакция отметила, что актер остается одной из самых востребованных фигур в мировом кино спустя три десятилетия карьеры.
В публикации Time говорится, что Ди Каприо всегда стремился лишь к актерской профессии и строил карьеру на рискованных и непредсказуемых творческих решениях. Именно эта стратегия, по мнению журнала, удерживает интерес зрителей на протяжении многих лет. В Time подчеркивают, что сегодня желание публики видеть актера даже сильнее, чем на пике его ранних успехов.
Ди Каприо — один из самых титулованных актеров Голливуда. Он обладатель «Оскара», BAFTA, «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США за роль в «Выжившем». Помимо актерской работы, он известен как продюсер и общественный деятель, однако именно его экранная карьера остается главным фактором его влияния в индустрии.
Читайте также: