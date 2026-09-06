«Мне очень нравится»: Полина Диброва рассказала об операции Романа Товстика

06 сентября 2026, 19:30

Полина Диброва рассказала об операции Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва в своём блоге ответила подписчикам на вопросы о личной жизни и отношениях с Романом Товстиком.





Фанатов насторожило отсутствие новых совместных снимков пары. Диброва пояснила, что теперь делает акцент на своих фото и кадрах с детьми. Позже подписчики спросили, не делала ли она блефаропластику.

«Я — нет, Роман сделал, и мне очень нравится», — ответила Полина.