«Мне очень нравится»: Полина Диброва рассказала об операции Романа Товстика
Полина Диброва рассказала об операции Романа Товстика
Полина Диброва в своём блоге ответила подписчикам на вопросы о личной жизни и отношениях с Романом Товстиком.
Фанатов насторожило отсутствие новых совместных снимков пары. Диброва пояснила, что теперь делает акцент на своих фото и кадрах с детьми. Позже подписчики спросили, не делала ли она блефаропластику.
«Я — нет, Роман сделал, и мне очень нравится», — ответила Полина.Пользователей взволновала и судьба собаки бывшей жены Товстика — Елены. Они просили, чтобы Роман приехал и освободил питомца. Модель объяснила, что доступа к дому у него нет, но он уже написал экс-супруге.
Кроме того, Диброва заявила, что они с Еленой перестали быть близкими подругами много лет назад. Причиной завершения дружбы, по словам бизнесвумен, стал отказ сделать крёстной матерью Товстик.