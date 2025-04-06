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«Красивое лицо мужчины ничего не значит»: Юлия Паршута призналась, что готова создать семью и родить детей

Юлия Паршута призналась, что готова к созданию семьи и рождению детей
Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)

Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)

Юлия Паршута откровенно высказалась об отношениях с мужчинами. 36-летняя певица заявила, что хочет семью и детей.
Экс-участница «Фабрики звёзд» семь лет назад была помолвлена с бизнесменом по имени Александр, однако спустя год возлюбленные расстались. После этого Паршута не рассказывала о новых романах.

Накануне на Live Арене состоялся фестиваль «Удачные песни 2025», на котором Юлия решилась на откровения. В беседе с журналистами она призналась, что при знакомстве с мужчинами обращает внимание на собственные ощущения и интуицию.

«Я могу сказать, что красивое лицо ничего не значит. Одежда ничего не значит, даже то, как он на тебя смотрит – ничего не значит. Надо узнать поближе, надо пообщаться, надо задавать вопросы, надо послушать себя, как у тебя внутри отзывается. Интуиция она всегда даёт какие-то звоночки», – объяснила исполнительница.
Паршута призналась, что сейчас находится в непростой ситуации, поскольку не знает, чего хочет. При этом она отметила, что точно готова к созданию собственной семьи.

«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», – заключила певица.
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Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово
06 апреля 2025, 14:11

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде.
Гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк рассказал в беседе с KR.RU, когда и как тело Техника будет доставлено в Москву.

Он отметил, что транспортировка будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Тело исполнителя доставят в цинковом гробу.

«Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели. Дело в том, что сейчас в Таиланде выходные, и они ничего не хотят делать», – подчеркнул Флинк.
Также менеджер отметил, что транспортировка и похороны исполнителя обойдутся родственникам примерно в пять миллионов рублей.

Церемония прощания состоится в одной из церквей Москвы, куда могут прийти все желающие. При этом мама Техника хочет, чтобы с её сыном простились там же, где он был крещён – в Храме Петра и Павла в Лефортово.

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«Не хочу быть одинокой»: Анна Седокова объяснила выпуск нового клипа после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова объяснила жаждой творчества выпуск новой песни после смерти Тиммы
06 апреля 2025, 14:11

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы записала клип на новую песню, которую она исполнила в дуэте с рэпером Shami. Композиция называется «Я помню».
Это первая новая вещь, публично исполненная артисткой, после трагической гибели спортсмена. Он покончил жизнь самоубийством через несколько дней после официального развода с Анной. В этом треке, как и в 99% процентах песен, поётся о любви.

Многие пользователи сети осудили бывшую солистку группы «ВИА Гра» за её слишком поспешное, по их мнению, возвращение к активной творческой деятельности и участие в телепроектах. Стоит, правда, отметить, что съёмки многих передач проходили задолго до смерти Янниса.

Сама Седокова объяснила в своём личном блоге, что просто решила через музыку рассказать своим слушателям и поклонникам, что она чувствует и как переживает всё происходящее и происходившее.

«Я ничего так не люблю, как писать песни. Вот есть у тебя грустная история, ты ее проживаешь. Тебе одиноко и плохо. Но вдруг слова складываются в предложения, рождается музыка. И вот ты уже не одинок в своих чувствах. И всё это было не зря», — написала Анна.

Ранее она уже ответила хейтерам (от англ. hate, «ненавидеть». — Прим. ред.), поливающим её грязью в соцсетях и мессенджерах. Певица посоветовала им пообщаться с ней лично и задать все интересующие вопросы, вместо того, чтобы наводнять негативом Интернет.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Ольга Орлова опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе
06 апреля 2025, 13:53

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova131177)

Ольга Орлова вместе с супругом Валерием часто путешествуют вдвоём. Но в этот раз компанию им составили Ксения Бородина и Николай Сердюков – звёзды отправились в Грузию.
Ольга отметила, что Валерий не любит сниматься для соцсетей супруги. Орлова не раз в шутку заявляла, что муж убьёт её за тайную съёмку.

Но в этот раз мужчина сделал редкое исключение, снявшись вместе с Ольгой на фоне одной из древних церквей. Валерий позировал спиной к камере, а жена обнимала его сзади.

Ольга Орлова с мужем Валерием (фото: Telegram @olgaorlova131177)

К слову, фанаты нередко упрекали экс-солистку «Блестящих» в том, что она не берёт на отдых свою дочь Анну, рождённую в браке с Валерием. Но Орлова отмечала, что девочке долгие перелёты и время в дороге очень тяжелы и мучительны. В итоге, удовольствия от отдыха не получает никто из-за сильного беспокойства.

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#грузия
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Имя Бориса Гребенщикова* убрали из фильма «Питер FM»
06 апреля 2025, 13:10

Борис Гребенщиков* (фото: Telegram @bg_plus_music)

Имя рок-музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* убрали из фильма «Питер FM» в онлайн-кинотеатре Kion.
В одной из сцен героя в исполнении Евгения Цыганова попросили вспомнить песню Гребенщикова* «про телефон». В версии, представленной в онлайн-кинотеатре, имя музыканта запикали.

При этом на других площадках фильм «Питер FM» не подвергся цензуре. Так, на YouTube-канале кинокомпании Star Media, в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, Start и Иви имя исполнителя звучит как прежде.

Напомним, что Минюст России признал фронтмена группы «Аквариум» иноагентом в июне 2023 года. Такие меры были приняты, поскольку Гребенщиков* проводил зарубежные концерты, а деньги с продажи билетов отправлялись на финансирование украинских войск. Также он выступил против проведения СВО. С 2022 года проживает в Лондоне.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Мы с мужем очень нежные родители»: Елизавета Боярская рассказала, как они с Максимом Матвеевым воспитывают сыновей
Елизавета Боярская рассказала, как они с Максимом Матвеевым воспитывают детей
06 апреля 2025, 13:09

Елизавета Боярская и Максим Матвеев (фото: Instagram* @lizavetabo)

Елизавета Боярская заявила, что считает себя и своего мужа Максима Матвеева заботливыми родителями. Актёры стараются воспитывать детей не так, как это было в их детстве.
39-летняя дочь Михаила Боярского и 42-летний артист вместе почти 15 лет. Пара воспитывает двух сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Актёры стараются делать всё возможное, чтобы их дети вели обычный образ жизни, поэтому они держать мальчиков вдали от светской жизни.

«По утрам обычно мы с Максимом вместе будим детей. Долго-долго расталкиваем, обнимаем и целуем, у нас такое нежное пробуждение всегда. Потом вместе завтракаем, обсуждаем что-то, а после уже один из нас ведёт детей в школу. Мы с Максимом вообще очень нежные родители. И мне очень нравится, что наш старший сын Андрей, которому уже 13 лет, не перестает быть тем ребенком, который позволяет себя обнимать», – рассказала Боярская в интервью HELLO! Russia.
Актриса отметила, что вечерами они всей семьёй сидят на диване и играют в настольные игры или смотрят фильмы. Также супруги всегда вместе с детьми планируют, что будут делать во время каникул.

Боярская отметила, что раньше родители, в том числе и её, были заинтересованы в обеспечении нормальной жизни для детей, а современные мамы и папы уже более ответственно относятся к выстраиванию взаимодействия с ребёнком.

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*запрещён в РФ
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