«Красивое лицо мужчины ничего не значит»: Юлия Паршута призналась, что готова создать семью и родить детей

Имя рок-музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* убрали из фильма «Питер FM» в онлайн-кинотеатре Kion.

В одной из сцен героя в исполнении Евгения Цыганова попросили вспомнить песню Гребенщикова* «про телефон»

. В версии, представленной в онлайн-кинотеатре, имя музыканта запикали.









При этом на других площадках фильм «Питер FM» не подвергся цензуре. Так, на YouTube-канале кинокомпании Star Media, в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, Start и Иви имя исполнителя звучит как прежде.







Напомним, что Минюст России признал фронтмена группы «Аквариум» иноагентом в июне 2023 года. Такие меры были приняты, поскольку Гребенщиков* проводил зарубежные концерты, а деньги с продажи билетов отправлялись на финансирование украинских войск. Также он выступил против проведения СВО. С 2022 года проживает в Лондоне.







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*признан Минюстом РФ иноагентом