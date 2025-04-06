«Красивое лицо мужчины ничего не значит»: Юлия Паршута призналась, что готова создать семью и родить детей

Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)
Юлия Паршута откровенно высказалась об отношениях с мужчинами. 36-летняя певица заявила, что хочет семью и детей.
Экс-участница «Фабрики звёзд» семь лет назад была помолвлена с бизнесменом по имени Александр, однако спустя год возлюбленные расстались. После этого Паршута не рассказывала о новых романах.
Накануне на Live Арене состоялся фестиваль «Удачные песни 2025», на котором Юлия решилась на откровения. В беседе с журналистами она призналась, что при знакомстве с мужчинами обращает внимание на собственные ощущения и интуицию.
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Накануне на Live Арене состоялся фестиваль «Удачные песни 2025», на котором Юлия решилась на откровения. В беседе с журналистами она призналась, что при знакомстве с мужчинами обращает внимание на собственные ощущения и интуицию.
«Я могу сказать, что красивое лицо ничего не значит. Одежда ничего не значит, даже то, как он на тебя смотрит – ничего не значит. Надо узнать поближе, надо пообщаться, надо задавать вопросы, надо послушать себя, как у тебя внутри отзывается. Интуиция она всегда даёт какие-то звоночки», – объяснила исполнительница.Паршута призналась, что сейчас находится в непростой ситуации, поскольку не знает, чего хочет. При этом она отметила, что точно готова к созданию собственной семьи.
«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», – заключила певица.Читайте также:
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Анастасия Чинкова