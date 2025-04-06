«Мы с мужем очень нежные родители»: Елизавета Боярская рассказала, как они с Максимом Матвеевым воспитывают сыновей

Елизавета Боярская и Максим Матвеев (фото: Instagram* @lizavetabo)
Елизавета Боярская заявила, что считает себя и своего мужа Максима Матвеева заботливыми родителями. Актёры стараются воспитывать детей не так, как это было в их детстве.
39-летняя дочь Михаила Боярского и 42-летний артист вместе почти 15 лет. Пара воспитывает двух сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Актёры стараются делать всё возможное, чтобы их дети вели обычный образ жизни, поэтому они держать мальчиков вдали от светской жизни.
Боярская отметила, что раньше родители, в том числе и её, были заинтересованы в обеспечении нормальной жизни для детей, а современные мамы и папы уже более ответственно относятся к выстраиванию взаимодействия с ребёнком.
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«По утрам обычно мы с Максимом вместе будим детей. Долго-долго расталкиваем, обнимаем и целуем, у нас такое нежное пробуждение всегда. Потом вместе завтракаем, обсуждаем что-то, а после уже один из нас ведёт детей в школу. Мы с Максимом вообще очень нежные родители. И мне очень нравится, что наш старший сын Андрей, которому уже 13 лет, не перестает быть тем ребенком, который позволяет себя обнимать», – рассказала Боярская в интервью HELLO! Russia.Актриса отметила, что вечерами они всей семьёй сидят на диване и играют в настольные игры или смотрят фильмы. Также супруги всегда вместе с детьми планируют, что будут делать во время каникул.
Боярская отметила, что раньше родители, в том числе и её, были заинтересованы в обеспечении нормальной жизни для детей, а современные мамы и папы уже более ответственно относятся к выстраиванию взаимодействия с ребёнком.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова