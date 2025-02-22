«Я напрасно не слушала свою интуицию»: Юлия Паршута рассказала, как неизвестные ограбили её роскошную квартиру в центре Москвы

Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)
Юлия Паршута стала жертвой грабителей. Преступление стало неожиданным не только для неё, но и для столичных следователей.
На новогодних праздниках квартиру Паршуты в центре Москвы ограбили. В это время певица была в отъезде и узнала о произошедшем лишь по возвращении домой 7 января.
Артистка стала гостьей «Шоу Воли», где подробно рассказала о случившемся. Илья Соболев поинтересовался, почему Юлия не поставила в квартире железную дверь.
Певица также поделилась выводами, которые сделала после произошедшего.
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Артистка стала гостьей «Шоу Воли», где подробно рассказала о случившемся. Илья Соболев поинтересовался, почему Юлия не поставила в квартире железную дверь.
«Я рассчитывала на то, что у нас такой дом, такие соседи, много военных. Сейф прочный», – отметила Паршута.Павел Воля уточнил у выпускницы «Фабрики звезд-7», какой ей нанесли ущерб. Певица ответила, что у неё украли все украшения, которые она приобретала много лет. Грабители оставили только два кольца.
«Неприятно осознавать, что кто-то ходил по квартире, открывали, доставали. Как будто в кишках порылись», – выразила свои чувства Паршута.В настоящее время идёт расследование преступления. По словам Юлии, ограбление стало неожиданным даже для следователей, поскольку в течение последних трёх лет в таких дорогих домах в центре Москвы подобных квартирных краж не наблюдалось.
Певица также поделилась выводами, которые сделала после произошедшего.
«Я вынесла из этого, что нужно слушать свою интуицию. Незадолго до того, как всё случилось, я говорила себе: «Юля, надо отвезти украшения в депозитарий и положить в ячейку. Но я была такая уставшая. Да, и думала, что такой дом хороший, есть охрана, шлагбаум», – поделилась Паршута.В заключение она подчеркнула, что общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. Но артистка не унывает и готовится к большому концерту.
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Анастасия Чинкова