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«Красная Шапочка, я тебе не вулф»: Отар Кушанашвили вернулся к конфликту с Яной Поплавской

Отар Кушанашвили (фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили (фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Конфликт между Отаром Кушанашвили и Яной Поплавской продолжается. Шоумен вновь раскритиковал актрису.
Началось всё с того, что некоторое время назад в своём YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили назвал Поплавскую красной патриоткой и обвинил её в причастности к травле певицы Лолиты Милявской, концерты которой отменяют по всей России.

В ответ на это заявление актриса в своём Telegram-канале написала, что её теперь уже бывший друг страдает словесным поносом и недостоин называться мужчиной и грузином.

В новом выпуске своего шоу Кушанашвили возобновил разборки, о которых многие уже позабыли.

«С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная Шапочка. А я тебе не вулф. Я простой паренёк, который хочет, чтобы в мире стало светлее. Если Поплавская хочет понравиться людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берёт того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать…», – заявил телеведущий.
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*запрещён в РФ
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«Мы не знаем, сколько заработали на песне. Поэтому шубы у девочек искусственные»: папа Betsy о гонораре за «Сигма бой»
01 марта 2025, 18:26

Мария Янковская и Betsy (фото: Telegram @betsy_girl)

Трек «Сигма бой» вышел в ноябре прошлого года и сразу же занял первые строчки чартов по всему миру, а ведь юным исполнительницам всего по 12 лет.
Betsy и Мария Янковская в один миг стали популярны и известны всему Интернету. Их песня взорвала мировые чарты, а выступления собирают толпы фанатов.

Юные звёзды стали участницами «Шоу Воли» на ТНТ. В студии девочки сразу же начали устанавливать свои правила. Так, например, они осудили второго ведущего Илью Соболева за несовременный подход.

«Ты молодёжь не понимаешь, потому что ты скуф!», – заявили девочки.
Вместе с артистками пришёл папа Betsy и автор завирусившегося трека Михаил Чертищев. Он рассказал, что дуэт работает слаженно, однако популярная песня пока не принесла много заработка.

«У нас есть взаимопонимание. Если Betsy и Маша захотят сделать перерыв или просто устанут, мы спокойно к этому отнесемся, потому что у нас есть свои профессии, которыми мы продолжим заниматься. Мы пока не знаем, сколько мы заработали на песне – стриминги платят позже. Поэтому шубы у девочек пока искусственные», – пожаловался музыкант.
Напомним, что для юных артисток это далеко не первая музыкальная работа. Ранее в Сети был популярен трек «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш», который исполняла Betsy. Настоящее имя девочки – Светлана Чертищева. Она выросла в семье известно композитора, который написал саундтреки к множеству мультфильмов, в том числе «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря. Ход конем».

Мария Янковская родилась в семье продюсера телеканал «СТС Kids». Девочка уже засветилась в качестве ведущей и побывала в группе ZU Rock Band.

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«У меня была такая среда: много наркотиков и алкоголя»: неудачные браки Валерии Гай Германики и спасение режиссера в религии
01 марта 2025, 18:26

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

Сегодня, 1 марта, свой 41-й день рождения празднует Валерия Гай Германика — талантливая российская кинорежиссёр и телеведущая. Её работы вызывают бурные эмоции у зрителей, а личная жизнь не отличается удачными пассиями. Подробнее о творческом пути и неудачных браках режиссёра читайте в материале «Радио 1».


Путь в большое кино


Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

Валерия Гай Германика родилась в 1984 году в семье журналиста и арт-критика Игоря Дудинского. Сначала Валерия изучала зооинженерию в Тимирязевской академии, но вскоре увлеклась кинематографом и режиссурой. Она окончила независимую школу кино «Интерньюс» и проходила курсы документального кино у Марины Разбежкиной, что стало её стартом в мире большого кино.

Документальный фильм Германики «Девочки» в 2005 году стал успешным, попав в программу фестиваля «Кинотавр», и получил приз за лучшую короткометражку. Её первая большая работа, социальная драма «Все умрут, а я останусь» (2008), была отмечена специальным призом жюри на конкурсе «Золотая камера» и призом «Молодой взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, этот фильм получил премию «Ника» в категории «Открытие года». Позже были фильмы «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Да и да», «Обоюдное согласие», все картины поднимали неудобные и замалчиваемые обществом темы. Творчество Валерии Гай Германики вызывает шок и заставляет задуматься, что выделяет ее из числа обычных режиссеров.

Личная жизнь


Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

О личной жизни Валерии до ее популярности мало что известно. Кто является отцом ее первой дочери, режиссер никогда не рассказывала журналистам. Первую дочку Октавию она родила в 2008 году. В это же время у Валерии был роман с Глебом Самойловым, лидером рок-группы «Агата Кристи». Эти отношения были довольно запутанными и осложнялись наркозависимостью певца. Германика мечтала о семейной жизни, помогала ему бороться с зависимостью, но отношения ни к чему не привели, и пара вскоре рассталась.

Следующим возлюбленным режиссера стал танцор Вадим Любушкин. Пара познакомилась в проекте «Танцы со звездами», танцевальные страсти перешли в жизнь, и в июле 2015 года пара расписалась. После свадьбы новоиспеченная супруга узнала о том, что она стала второй женой. Любушкин вступил в брак с Валерией, не оформив развода со своей первой супругой, гражданкой Америки Анной Мазуренко. Двоеженец Любушкин пожалел 400 долларов на развод, этим и оправдал свой поступок. Брак продлился 4 месяца, однако Гай Германика решила оставить от него ребенка. В 2016 году Валерия родила дочь Северину.

Спустя три года после рождения второй дочери Валерия снова вышла замуж за бизнесмена Дениса Молчанова. Летом 2019 года режиссер появилась на публике с новой пассией и с явно заметным животом. В ноябре у неё родился мальчик, и она назвала его Августом. Четыре года длилось семейное благополучие, но его омрачило обвинение Молчанова в незаконном хранении оружия и веществ, которые поначалу были приняты за наркотики.

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Религия в жизни Валерии Гай Германики


Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

В возрасте 27 лет Валерия Гай Германика обратилась к вере. По её словам, она осознала, что «пришла смерть».

«У меня была такая среда — музыканты, панки, субкультура, готы. Много наркотиков, алкоголя. Люди умирали. Умерла Эми Уайнхаус, когда ей было 27, а мне как раз было 27, это был тревожный звоночек. К этому времени я уже побывала во всяких больницах и перед днем рождения попросила одну свою подругу, которая часто ходила к одному необыкновенному батюшке, меня отвести. Потому что пора писать завещание. Пришла я к нему, отец Дмитрий, который тогда служил в храме священномученика Антипы в Москве. Я пришла, и он меня начал как-то взращивать в духовном плане. Стало спокойнее. Я нашла путь к вечной жизни. То, что человеку, который вечно думает и рефлексирует, необходимо», — цитирует слова Германики издание buro247.ru.

Хотя в своих произведениях Валерия не стесняется в выражениях и не боится быть откровенной, она разделяет ценности, которые сегодня пропагандирует российское государство. Она решительно выступает против любой оппозиции и поддерживает правительство. Она не участвует в демонстрациях и считает, что «всякая власть — от Бога». По словам режиссёра, она воспитывает своих детей, основываясь на традиционных православных ценностях и патриархальных семейных взглядах. Она считает себя «последним человеком в стране, которого можно назвать феминисткой».

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«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club
01 марта 2025, 18:03

Гарик Мартиросян (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Слухи про закрытие, перезагрузку и смену ведущих Comedy Club распространяются уже несколько лет. Пиар-служба проекта креативит, но в это уже мало кто верит.
То Павел Воля покинул проект, то Гарик Харламов ушёл, то Андрей Бебуришвили стал новым ведущим и так далее. Таким способом пиарщики пытаются подогреть интерес к проекту, которому в этом году исполняется 20 лет.

Гарика Мартиросяна, который стоял у истоков создания Comedy Club, продолжают спрашивать о судьбе проекта, несмотря на то, что он уже порядка десяти лет не имеет к нему никакого отношения.

«Думаю, что этот вопрос надо задать тем, кто делает проект. Я уже, наверное, лет семь не занимаюсь Comedy Club и не выступаю в нём, могу судить только как зритель. Наверное, надо привлекать новых комиков, вливать новые силы, сохраняя старые мощные гипермашины в лице Гарика Харламова, Паши Воли, Демиса Карибидиса, Марины Кравец и всех тех, кто круто выступает из года в год и уже завоевал зрительскую любовь. Конечно, это надо оставлять, но и надо привносить что-то ещё. Всегда нужно быть свежим и быть в форме», – поделился мнением Мартиросян в интервью ТАСС.
В настоящее время Гарик занимается продюсированием и креативной деятельностью на ТНТ, а также ведёт шоу «Конфетка». К слову, он принимал участие в подготовке специального выпуска шоу «Наша Russia», приуроченному к 8 Марта.

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#актёр
#проект
#8 марта
#шоу
#интервью
#квн
#юмор
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Дочь Пугачёвой и Галкина* превратилась в мрачную брюнетку – поклонники не узнали девочку
01 марта 2025, 17:43

Фото: Instagram** @alla_orfey

Подписчики, привыкшие к нежному и женственному образу дочери Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, едва узнали её в новом образе. Юморист в соцсетях опубликовал кадры дочери на фоне слухов о лишении родительских прав.
11-летняя Лиза надела готичное платье, перчатки и ботинки на шнуровке, составив полностью чёрный образ. Поклонники сериала «Уэнсдэй» от Netflix с лёгкостью угадали, чем вдохновилась девочка при выборе наряда для школьного бала. Образ дополнил парик с длинными тёмными волосами.

Фото: Instagram** @maxgalkinru

Подписчики Галкина* похвалили его дочь за неожиданный выбор наряда, а кто-то признался, что вовсе не узнал в мрачном подростке наследницу пары.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#максим галкин
#бал
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Ксения Бородина призналась, что они с Николаем Сердюковым уже подали заявление в загс
01 марта 2025, 17:22

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина откровенно рассказала о грядущем бракосочетании с Николаем Сердюковым. Телеведущая дала понять, что свадьба состоится совсем скоро.
Бывшая ведущая «Дома-2» и блогер начали встречаться в мае прошлого года. Познакомились они на съёмках программы «Последний герой», которую вела Бородина, а Сердюков был участником.

Николай романтично сделал предложение Ксении в Эрмитаже. Сегодня телеведущая призналась, что они уже подали заявление в загс, однако раскрывать подробности не стала.

«Заранее очень не люблю это обсуждать», – подчеркнула Бородина.
При этом она добавила, что уже наняла организатора свадьбы.

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#загс
#шоу
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#заявление
#свадьба
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