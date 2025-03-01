«Красная Шапочка, я тебе не вулф»: Отар Кушанашвили вернулся к конфликту с Яной Поплавской

Отар Кушанашвили (фото: Instagram* @otar.kushanashvili)
Конфликт между Отаром Кушанашвили и Яной Поплавской продолжается. Шоумен вновь раскритиковал актрису.
Началось всё с того, что некоторое время назад в своём YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили назвал Поплавскую красной патриоткой и обвинил её в причастности к травле певицы Лолиты Милявской, концерты которой отменяют по всей России.
В ответ на это заявление актриса в своём Telegram-канале написала, что её теперь уже бывший друг страдает словесным поносом и недостоин называться мужчиной и грузином.
В новом выпуске своего шоу Кушанашвили возобновил разборки, о которых многие уже позабыли.
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*запрещён в РФ
В ответ на это заявление актриса в своём Telegram-канале написала, что её теперь уже бывший друг страдает словесным поносом и недостоин называться мужчиной и грузином.
В новом выпуске своего шоу Кушанашвили возобновил разборки, о которых многие уже позабыли.
«С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная Шапочка. А я тебе не вулф. Я простой паренёк, который хочет, чтобы в мире стало светлее. Если Поплавская хочет понравиться людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берёт того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать…», – заявил телеведущий.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова