«Я эту „аннуседоковщину“ не приемлю»: Отар Кушанашвили усомнился в серьёзности диагноза Влада Лисовца

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)
В середине февраля СМИ начали писать о том, что Влад Лисовец болен раком. Стилист не стал отрицать проблем со здоровьем, но называть точный диагноз отказался.
«По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много», – писал Лисовец в своих соцсетях.Слухи о болезни прокомментировал Отар Кушанашвили, который сам борется к онкологией. Шоумен усомнился в серьёзности диагноза стилиста.
«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо. Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», – заявил журналист в своём YouTube-шоу «Каково?!».Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)
Кушанашвили указал на то, что Лисовец выглядит слишком бодрым для человека, у которого диагностирована последняя стадия рака. Также телеведущего смутило то, как стилист рассказывает о своём недуге.
«Я на эту тему впервые выступил, когда пацаны меня снимали уже в палате, едва разговаривающим. В момент, когда тебе сказали, у тебя рак в неизлечимой, то бишь терминальной стадии, ты говоришь: „Да ничего, я буду работать“. Это, конечно, пафос, звучит очень красиво. Если это способ привлечения к себе внимание, я эту „аннуседоковщину“ (исковеркал фамилию певицы Анны Седоковой – ред.) не приемлю», – высказался шоумен.Сам Лисовец дал неоднозначный комментарий касаемо состояния здоровья. Однако дал понять, что чувствует себя неплохо. При этом стилист уточнил, что с самого детства имеет целый букет заболеваний.
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Анастасия Чинкова