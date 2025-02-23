«Всегда страдал словесным поносом»: Поплавская ответила больному раком Кушанашвили

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущий Отар Кушанашвили «всегда страдал словесным поносом», заявила в социальных сетях актриса Яна Поплавская. Таким образом она ответила на слова Кушанашвили о том, что артистка любит его, поэтому и не трогает.
Звезда ТВ заявил, что из-за Поплавской общественники набросились на певицу Лолиту Милявскую, у которой после «голой вечеринки» отменились концерты.
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«Очень стыдно и грустно. Отар всегда страдал логореей, словесным поносом. И, казалось, должен был стать мудрее. Так жаль разочаровываться в людях...» — написала Поплавская, добавив, что ведущий целовал ее во время каждой встречи.Она также подчеркнула, что Кушанашвили болеет онкологией.
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Никита Кротов