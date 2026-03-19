«Красная зона»: австралийские власти отказали Монеточке* во въезде и отменили её гастроли
Певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) не пустили в Австралию, из-за чего её мартовские концерты оказались под отменой.
По информации Mash, речь шла о выступлениях в Брисбене (15 марта), Сиднее (17 марта) и Мельбурне (18 марта).
Организаторы заранее подали документы на всю команду артистки, однако въезд одобрили только музыкантам и техническому персоналу — самой певице в визе отказали. По их словам, причиной стал строгий визовый отбор: из-за медийности, политических высказываний и статуса иностранного агента в России заявка Монеточки* попала в так называемую «красную зону».
Дополнительные факторы — частые гастроли и проживание вне страны гражданства — могли усилить подозрения со стороны иммиграционных служб. В результате разрешение на въезд так и не было получено, хотя артистка планировала вылет из Сеула в Брисбен.
Организаторы отмечают, что теперь под вопросом остаются и будущие концерты певицы в Австралии, поскольку ситуация с визами может повториться.
