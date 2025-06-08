«Пошло святое свечение»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым на премии МУЗ-ТВ

08 июня 2025, 20:52

Певец Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым на премии МУЗ-ТВ

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Над певцом Филиппом Киркоровым посмеялся его коллега по цеху Николай Басков. Все произошло на премии МУЗ-ТВ. Исполнитель песни «Зайка моя» победил в номинации «Лучшая кавер-версия» за композицию «Фиолетовая вата».







«Я смотрю от тебя пошло святое свечение: к тебе можно прикладываться. Сейчас Филипп первым рядам кариес вылечит», — цитирует Баскова «МК».

«Сейчас он скажет, что я у него время отнимаю», — сказал Киркоров, уходя за кулисы с «тарелкой».

