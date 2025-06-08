«Пошло святое свечение»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым на премии МУЗ-ТВ
Певец Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым на премии МУЗ-ТВ
Над певцом Филиппом Киркоровым посмеялся его коллега по цеху Николай Басков. Все произошло на премии МУЗ-ТВ. Исполнитель песни «Зайка моя» победил в номинации «Лучшая кавер-версия» за композицию «Фиолетовая вата».
«Я смотрю от тебя пошло святое свечение: к тебе можно прикладываться. Сейчас Филипп первым рядам кариес вылечит», — цитирует Баскова «МК».Киркоров предпочел не ввязываться в разговор с обладателем золотого голоса России.
«Сейчас он скажет, что я у него время отнимаю», — сказал Киркоров, уходя за кулисы с «тарелкой».Филиппу Бедросовичу подарили эксклюзивный чемодан. Певец приятно удивился, однако ему отказали, когда он попросил еще один. Филипп Киркоров получил ожог в апреле во время выступления в Санкт-Петербурге.