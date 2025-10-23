Достижения.рф

Shaman похвалил поклонниц за то, что они не употребляют мефедрон

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, во время встречи с поклонницами в торговом центре поинтересовался, употребляют ли они мефедрон. Видео с эпизодом появилось в социальных сетях.



Получив отрицательный ответ, музыкант отметил: «Молодцы. Не надо». В комментариях в соцсетях Shaman этот инцидент не обсуждал.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ Дронову в регистрации товарного знака «Я русский». Shaman хотел использовать фразу как личный бренд, под которым планировал выпускать алкогольную продукцию и косметику.

Читайте также:

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0