Shaman похвалил поклонниц за то, что они не употребляют мефедрон

23 октября 2025, 13:40

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, во время встречи с поклонницами в торговом центре поинтересовался, употребляют ли они мефедрон. Видео с эпизодом появилось в социальных сетях.