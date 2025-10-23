Shaman похвалил поклонниц за то, что они не употребляют мефедрон
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, во время встречи с поклонницами в торговом центре поинтересовался, употребляют ли они мефедрон. Видео с эпизодом появилось в социальных сетях.
Получив отрицательный ответ, музыкант отметил: «Молодцы. Не надо». В комментариях в соцсетях Shaman этот инцидент не обсуждал.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснил отказ Дронову в регистрации товарного знака «Я русский». Shaman хотел использовать фразу как личный бренд, под которым планировал выпускать алкогольную продукцию и косметику.
