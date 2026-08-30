«Девушка с колоссальным голосом»: Рэпер Баста восхитился Полиной Гагариной

30 августа 2026, 20:29

Рэпер Баста перед концертом в «Лужниках» выразил восхищение Полиной Гагариной

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) перед сольным концертом в «Лужниках» сделал неожиданное признание — он заявил, что восхищается певицей Полиной Гагариной.





В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что особенно ждёт появления Гагариной на сцене, потому что они готовят совместное исполнение песни.

«Моя подруга и девушка с колоссальным голосом для меня, сумасшедшим», — подчеркнул рэпер.