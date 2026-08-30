«Девушка с колоссальным голосом»: Рэпер Баста восхитился Полиной Гагариной
Рэпер Баста перед концертом в «Лужниках» выразил восхищение Полиной Гагариной
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) перед сольным концертом в «Лужниках» сделал неожиданное признание — он заявил, что восхищается певицей Полиной Гагариной.
В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что особенно ждёт появления Гагариной на сцене, потому что они готовят совместное исполнение песни.
«Моя подруга и девушка с колоссальным голосом для меня, сумасшедшим», — подчеркнул рэпер.Чуть позже певица действительно вышла на сцену и присоединилась к Басте. Вместе они исполнили «Феникс» перед огромной аудиторией — более 70 тысяч зрителей заполнили трибуны «Лужников». В финальной части трека Гагарина подошла к Вакуленко, обняла его и поцеловала, чем вызвала бурную реакцию публики.
До этого Баста позвал Канье Уэста выступить в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Музыкант пообещал коллеге из США «улетевшую кукушку» по окончании российского тура.