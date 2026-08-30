«Собака на сене»: Настя Ивлеева устроила деревенскую фотосессию в туфлях Chanel

30 августа 2026, 20:17

Настя Ивлеева снялась на сене в чёрном облегающем жакете и туфлях Chanel

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

35-летняя Настя Ивлеева опубликовала в своём блоге серию свежих снимков, на которых предстала в люксовых туфлях Chanel.





Для новой фотосессии Анастасия выбрала необычную локацию — деревенскую усадьбу с деревянными постройками и стогом сена.



На кадрах Ивлеева сидит на сухой соломе в чёрном облегающем жакете с крупным меховым воротником, таких же чёрных легинсах и классических туфлях Chanel на невысоком каблуке. Образ дополнили массивные украшения и уложенные волосы.

«Собака на сене», — подписала фото телеведущая.