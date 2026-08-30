«Собака на сене»: Настя Ивлеева устроила деревенскую фотосессию в туфлях Chanel
Настя Ивлеева снялась на сене в чёрном облегающем жакете и туфлях Chanel
35-летняя Настя Ивлеева опубликовала в своём блоге серию свежих снимков, на которых предстала в люксовых туфлях Chanel.
Для новой фотосессии Анастасия выбрала необычную локацию — деревенскую усадьбу с деревянными постройками и стогом сена.
На кадрах Ивлеева сидит на сухой соломе в чёрном облегающем жакете с крупным меховым воротником, таких же чёрных легинсах и классических туфлях Chanel на невысоком каблуке. Образ дополнили массивные украшения и уложенные волосы.
«Собака на сене», — подписала фото телеведущая.Кроме того, за последние дни Ивлеева показала поклонникам архивные фотографии. На одном из старых снимков она позирует с красной розой в руке и демонстрирует часы Cartier на запястье.