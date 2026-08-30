Достижения.рф

«Собака на сене»: Настя Ивлеева устроила деревенскую фотосессию в туфлях Chanel

Настя Ивлеева снялась на сене в чёрном облегающем жакете и туфлях Chanel
Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

35-летняя Настя Ивлеева опубликовала в своём блоге серию свежих снимков, на которых предстала в люксовых туфлях Chanel.



Для новой фотосессии Анастасия выбрала необычную локацию — деревенскую усадьбу с деревянными постройками и стогом сена.

На кадрах Ивлеева сидит на сухой соломе в чёрном облегающем жакете с крупным меховым воротником, таких же чёрных легинсах и классических туфлях Chanel на невысоком каблуке. Образ дополнили массивные украшения и уложенные волосы.

«Собака на сене», — подписала фото телеведущая.
Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)
Кроме того, за последние дни Ивлеева показала поклонникам архивные фотографии. На одном из старых снимков она позирует с красной розой в руке и демонстрирует часы Cartier на запястье.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0