«Выражает любовь при помощи ярости»: Канье Уэст оправдал нападение P. Diddy на певицу Кэсси

P. Diddy с дочерью (фото: Instagram* @myfancychance)
Канье Уэст снова отличился одиозным заявлением. На сей раз он публично поддержал и даже призвал освободить из тюрьмы P. Diddy, обвиняемого в множественных актах насилия.
Напомним, что рэпер известен своими неоднозначными и местами скандальными высказываниями. Так, ранее он признался в любви Гитлеру, назвал себя нацистом, а также опубликовал в соцсетях множество расистских и антисемитских высказываний. Всё это он назвал «социальным экспериментом».
На этом Уэст решил не останавливаться и сегодня опубликовал скриншот видео, на котором запечатлено жестокое нападение P. Diddy на его бывшую возлюбленную Кэсси. Именно после появления в Сети этих кадров правоохранители и общественники заинтересовались личностью рэпера и начали вести расследование.
Пользователи обрушились с критикой на Канье после этих постов. Они заявили, что этими словами он раскрыл свою сущность и показал, как относится к своей супруге Бьянке. Также некоторые недоумевали, как такое может говорить человек, воспитывающий дочерей.
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*запрещён в РФ
На этом Уэст решил не останавливаться и сегодня опубликовал скриншот видео, на котором запечатлено жестокое нападение P. Diddy на его бывшую возлюбленную Кэсси. Именно после появления в Сети этих кадров правоохранители и общественники заинтересовались личностью рэпера и начали вести расследование.
«Когда мужчина действительно любит женщину, он может выразить это при помощи ярости, и я сочувствую обеим сторонам», «Нужно быть по-настоящему влюбленным, чтобы дойти до точки, когда ты готов рискнуть всем», «Эй, вопрос, если кто-то изобьёт свою девушку на публике, будет ли это считаться домашним насилием, или это будет насилие на открытом воздухе, или это просто публичная непристойность? Просто интересуюсь для друга», – выложил серию постов в соцсети Х Канье Уэст.Также рэпер добавил в один из постов ссылку на сайт магазина своего бренда Yeezy, в котором продаются толстовки, идентичные той, в которой Кэсси находилась в момент нападения на неё P. Diddy. Называется это вещь максимально неуместно – «Худи любви».
Пользователи обрушились с критикой на Канье после этих постов. Они заявили, что этими словами он раскрыл свою сущность и показал, как относится к своей супруге Бьянке. Также некоторые недоумевали, как такое может говорить человек, воспитывающий дочерей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова