22 ноября 2026, 22:36

После многолетних обвинений Бритни Спирс решила помириться с родственниками

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс неожиданно сделала шаг к примирению с родственниками после продолжительного конфликта. Певица опубликовала в соцсетях своё обращение. В нём она призналась, что сожалеет о прежних высказываниях в адрес семьи и хотела бы оставить старые обиды в прошлом.





Звезда также призналась, что её собственное упрямство теперь кажется ей постыдным. По словам Бритни, за всё это время ей так и не удалось откровенно поговорить с близкими с глазу на глаз. Особенно примечательно её заявление на фоне недавних резких выпадов в адрес младшей сестры Джейми Линн: ещё в начале месяца певица критиковала родственницу и говорила о желании найти себе новую семью.





«Мне так повезло иметь такую прекрасную семью… Мне очень жаль, что я поднимала прошлые проблемы, но, думаю, я делала это, потому что поняла, что мне нужно защитить своё сердце… Я просто безумно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — написала исполнительница.