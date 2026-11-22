«Я безумно по ним скучаю»: Бритни Спирс неожиданно попросила прощения у семьи
После многолетних обвинений Бритни Спирс решила помириться с родственниками
Бритни Спирс неожиданно сделала шаг к примирению с родственниками после продолжительного конфликта. Певица опубликовала в соцсетях своё обращение. В нём она призналась, что сожалеет о прежних высказываниях в адрес семьи и хотела бы оставить старые обиды в прошлом.
Звезда также призналась, что её собственное упрямство теперь кажется ей постыдным. По словам Бритни, за всё это время ей так и не удалось откровенно поговорить с близкими с глазу на глаз. Особенно примечательно её заявление на фоне недавних резких выпадов в адрес младшей сестры Джейми Линн: ещё в начале месяца певица критиковала родственницу и говорила о желании найти себе новую семью.
«Мне так повезло иметь такую прекрасную семью… Мне очень жаль, что я поднимала прошлые проблемы, но, думаю, я делала это, потому что поняла, что мне нужно защитить своё сердце… Я просто безумно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — написала исполнительница.Причины давнего конфликта связаны в том числе с многолетней опекой над Спирс. В октябре артистка открыто рассказывала о злости на мать и отца из-за тотального контроля. Тогда она заявляла, что за 15 лет под присмотром родственников почувствовала себя бездушным роботом и утратила доверие к близким. Теперь же певица, похоже, готова пересмотреть своё отношение к семье и попробовать наладить отношения.