Ксения Бородина эмоционально обратилась к маме своего жениха во время совместного отпуска в Омане

Фото: Telegram @borodylia080
Ксения Бородина и её будущий супруг Николай Сердюков сейчас отдыхают в Омане вместе с мамами. Телеведущая эмоционально обратилась к маме жениха в день её рождения.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что у неё сложились прекрасные отношения с будущей свекровью.
Также Ольга уже подружилась с мамой Ксении Инной. Бородина опубликовала несколько фото и видео, на которых показала досуг женщин, которые, несмотря на разные характеры, быстро сблизились. На одном из роликов мамы будущих супругов играют в шахматы.
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«Уважаемая Ольга! Примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Спасибо вам за вашу доброту, за теплые слова и всегда хорошее настроение», – написала Ксения.Николай Сердюков с мамой (фото: Instagram* @borodylia)
Также Ольга уже подружилась с мамой Ксении Инной. Бородина опубликовала несколько фото и видео, на которых показала досуг женщин, которые, несмотря на разные характеры, быстро сблизились. На одном из роликов мамы будущих супругов играют в шахматы.
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Анастасия Чинкова