«Кристально чистый»: Гоген Солнцев оказался за решеткой

17 июля 2025, 20:18

Шоумен Гоген Солнцев угодил в скандальную историю

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* @solntcev)

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев вновь оказался в эпицентре скандала . На этот раз артист попал за решетку из-за распития алкоголя. Об этом сообщает «СтарХит».





В отношении 44-летнего Солнцева составили административный протокол. Шоумена поймали за распитием алкогольных напитков в общественном месте. Солнцев в спецприемнике, куда его определили, громко скандалил, требовал отдать телефон и допустить к нему адвоката.

«Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста всё, чтобы алкашом и дурачком меня выставить… Штраф назначили в 500 рублей, но самое главное — испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой!» — высказался звезда ток-шоу.