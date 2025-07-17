«Кристально чистый»: Гоген Солнцев оказался за решеткой
Шоумен Гоген Солнцев угодил в скандальную историю
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев вновь оказался в эпицентре скандала . На этот раз артист попал за решетку из-за распития алкоголя. Об этом сообщает «СтарХит».
В отношении 44-летнего Солнцева составили административный протокол. Шоумена поймали за распитием алкогольных напитков в общественном месте. Солнцев в спецприемнике, куда его определили, громко скандалил, требовал отдать телефон и допустить к нему адвоката.
«Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста всё, чтобы алкашом и дурачком меня выставить… Штраф назначили в 500 рублей, но самое главное — испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой!» — высказался звезда ток-шоу.Солнцев заявил, что он всего лишь увидел на улице недопитую бутылку с пивом, которую хотел выкинуть в урну. Но стражи порядка подкараулили его.
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