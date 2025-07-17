Продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый за изнасилования, сделал неожиданное заявление

17 июля 2025, 17:13

Харви Вайнштейн подтвердил, что домогался Гвинет Пэлтроу

Харви Вайнштейн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание в тюрьме за сексуальное насилие, сделал неожиданное заявление. Вайнштейн после долгого отрицания своей вины признался, что действительно домогался Гвинет Пэлтроу. Подробности сообщает RadarOnline.





В марте 2020 года Вайнштейн был осужден на 23 года. Но вину за насильственные действия сексуального характера и множественные изнасилования он так и не признал.



Одной из жертв продюсера стала Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн приставал к Гвинет, когда той было всего 22 года, а на тот момент она состояла в отношениях с Брэдом Питтом. Несмотря на все опровержения обвинений актрисы, стенограмма допроса Харви показала обратное.

«Она знает, что я чувствовал. Я сказал ей, что извинился, и извинился перед Брэдом Питтом», — неожиданно заявил Вайнштейн.