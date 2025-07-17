«Очередные похотливые мужики»: Дана Борисова рассказала о преследовании
Дана Борисова рассказала, как её преследовали фанаты в Греции
Телеведущая Дана Борисова на вопрос о своих путешествиях за пределами России заявила, что её часто узнают иностранцы там, где она абсолютно этого не ждёт.
В беседе с Общественной Службой Новостей Борисова заявила, что её в основном узнают поклонники из стран СНГ.
«Казахстан, Белоруссия, в Грузии меня узнавали. Но были случаи, когда меня удивляли люди, где точно меня вряд ли могли знать», — сообщила звезда.Телеведущая рассказала, что с одним из моментов настойчивого внимания поклонников она столкнулась в Греции.
«Я сначала подумала, что это очередные похотливые мужики, которые решили проявить своё внимание. Но, как оказалось, ребята знали русский язык. Это были мальчишки-греки, которые в своё время учились в России в медицинском вузе и знали меня. Я была в шоке, конечно», — призналась Борисова.Дана тогда впервые ощутила себя своей среди иностранцев.