«Очередные похотливые мужики»: Дана Борисова рассказала о преследовании

17 июля 2025, 18:47

Дана Борисова рассказала, как её преследовали фанаты в Греции

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова на вопрос о своих путешествиях за пределами России заявила, что её часто узнают иностранцы там, где она абсолютно этого не ждёт.





В беседе с Общественной Службой Новостей Борисова заявила, что её в основном узнают поклонники из стран СНГ.

«Казахстан, Белоруссия, в Грузии меня узнавали. Но были случаи, когда меня удивляли люди, где точно меня вряд ли могли знать», — сообщила звезда.

«Я сначала подумала, что это очередные похотливые мужики, которые решили проявить своё внимание. Но, как оказалось, ребята знали русский язык. Это были мальчишки-греки, которые в своё время учились в России в медицинском вузе и знали меня. Я была в шоке, конечно», — призналась Борисова.