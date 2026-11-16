Федор Смолов показал фото с дочерью по случаю ее дня рождения
36-летний футболист Фёдор Смолов поделился в личном блоге редкими семейными кадрами по случаю дня рождения дочери Лоры. Девочке исполнилось три года.
На опубликованных снимках спортсмен запечатлён рядом с именинницей, а также показано, как семья провела праздничный день. Смолов вместе с супругой Кариной Истоминой и дочерью отправился в ресторан. На некоторых фотографиях Лора позирует с небольшим фотоаппаратом, который, судя по всему, получила в подарок на день рождения.
Смолов и Истомина поженились летом 2023 года, а спустя несколько месяцев после свадьбы у пары родилась дочь. Супруги нечасто делятся подробностями семейной жизни, однако иногда рассказывают и о трудностях в отношениях. В частности, ранее Истомина признавалась, что их брак переживал непростой период после скандала в московской «Кофемании», участником которого стал Смолов.
Ранее спортсмен выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК за 150 млн рублей. Футболист рассматривает недвижимость как дополнительную инвестицию в будущее.
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