Отдых Николь Кидман с финансистом усилил слухи о новом романе актрисы после развода
Николь Кидман вновь подогрела слухи о новых отношениях. 59-летнюю актрису снова заметили в компании финансиста Майкла Рейнштейна. На этот раз папарацци сняли пару в Лос-Анджелесе: Кидман находилась на пассажирском сиденье Ferrari, за рулём которого, как утверждает Daily Mail, был Рейнштейн.
Новые кадры появились вскоре после того, как знаменитостей заметили вместе во время отдыха на Итальянской Ривьере. Тогда папарацци сфотографировали их у бассейна, где они непринуждённо общались. На одном из снимков финансист в шутку приподнял шляпу актрисы, что вызвало новую волну обсуждений в соцсетях.
По информации источников, отношения Кидман и Рейнштейна продолжаются уже несколько месяцев и развиваются без лишней публичности. При этом во время отдыха в Италии рядом с актрисой находились её дочери — 18-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт.
Новость о возможном романе появилась спустя некоторое время после громкого развода Николь Кидман и музыканта Кита Урбана. Их брак продлился 19 лет и долгое время считался одним из самых крепких союзов в Голливуде.
После расставания в прессе появлялись различные версии причин развода. В частности, обсуждались слухи о возможной измене Урбана с певицей Карли Скотт Коллинз, которая выступала вместе с ним во время мирового тура. Официального подтверждения этой информации не последовало.
Сама Николь Кидман пока не комментирует ни слухи о новом романе, ни фотографии, опубликованные западными таблоидами. Однако совместные появления с Майклом Рейнштейном продолжают привлекать внимание поклонников и СМИ.
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