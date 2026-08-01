Отдых Николь Кидман с финансистом усилил слухи о новом романе актрисы после развода

01 августа 2026, 20:14

Николь Кидман вновь заметили с финансистом Майклом Рейнштейном

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман вновь подогрела слухи о новых отношениях. 59-летнюю актрису снова заметили в компании финансиста Майкла Рейнштейна. На этот раз папарацци сняли пару в Лос-Анджелесе: Кидман находилась на пассажирском сиденье Ferrari, за рулём которого, как утверждает Daily Mail, был Рейнштейн.