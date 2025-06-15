Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик умерла из-за панкреатита в 28 лет

15 июня 2025, 18:24

Умерла 28-летняя блогер Кузьменко: у девушки отказала поджелудочная железа

Марина Кузьменко (Фото: Instagram* @marishkamainez1)

Популярный TikTok-блогер Марина Кузьменко, более известная в развлекательном контенте как Маришка Майонезик ушла из жизни в возрасте 28 лет. Её видео, где она просто ела на кухне собирали тысячи просмотров, а фразы «майонез-майонезик» стали настоящими мемами. Блогер умерла в больнице города Шарья Костромской области от приступа острого панкреатита.





Мукбанг придумали в Корее, но сейчас эту форму видеоблогинга, представляющую собой трансляцию поедания большого количества пищи показывают на камеру блогеры из разных стран.



Марина Кузьменко прославилась в интернете, снимая ролики в данном направлении. Девушка ела огромные порции вредной еды, сопровождая приемы пищи различными фразами, которые моментально разлетались на цитаты.

«Ребятушки-ребятки, на ужин у меня сегодня курочка-кура и салатик с майонезиком, очень вкусно», — представляла она свои видео.