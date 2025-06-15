Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик умерла из-за панкреатита в 28 лет
Популярный TikTok-блогер Марина Кузьменко, более известная в развлекательном контенте как Маришка Майонезик ушла из жизни в возрасте 28 лет. Её видео, где она просто ела на кухне собирали тысячи просмотров, а фразы «майонез-майонезик» стали настоящими мемами. Блогер умерла в больнице города Шарья Костромской области от приступа острого панкреатита.
Мукбанг придумали в Корее, но сейчас эту форму видеоблогинга, представляющую собой трансляцию поедания большого количества пищи показывают на камеру блогеры из разных стран.
Марина Кузьменко прославилась в интернете, снимая ролики в данном направлении. Девушка ела огромные порции вредной еды, сопровождая приемы пищи различными фразами, которые моментально разлетались на цитаты.
«Ребятушки-ребятки, на ужин у меня сегодня курочка-кура и салатик с майонезиком, очень вкусно», — представляла она свои видео.Однако поклонники заметили, что несколько месяцев назад девушка пропала из блога, а 15 июня стало известно, что блогер скончалась. Сообщается, что причиной смерти стал острый панкреатит.
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