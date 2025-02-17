«Обручились»: Кристина Асмус надела свадебное платье на фоне слухов о помолвке

Кристина Асмус (фото: Telegram @asmusk)
Кристина Асмус восстановилась после тяжёлой травмы ноги и вернулась к рабочему процессу. Актриса объявила о скором появлении на сцене Театра имени Ермоловой и выложила видео в свадебном платье.
Совсем скоро зрители смогут увидеть Асмус в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», в котором она сыграет с 27-летним Сергеем Горошко. Чтобы привлечь как можно больше зрителей на постановку, актриса выложила проморолик, снятый в духе хоррора.
Съёмки проводились в полуразрушенном доме, который напоминает старинную заброшенную усадьбу. Ради эффектных кадров Кристина надела свадебное платье, а Сергей в костюме изобразил её жениха.
К слову, фанаты уже практически выдали Асмус замуж за продюсера. Поговаривали, что именно ради актрисы Бурец развёлся с женой, съехался с Кристиной и даже сделал ей предложение.
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Съёмки проводились в полуразрушенном доме, который напоминает старинную заброшенную усадьбу. Ради эффектных кадров Кристина надела свадебное платье, а Сергей в костюме изобразил её жениха.
«Они обручились в аду. Дряни Горошко и Асмус возвращаются на театральную сцену, спустя три месяца перерыва, в спектакле века», – написала Асмус под видео.Между тем, поклонники ожидали увидеть другого человека рядом с Кристиной в свадебном платье. Речь идёт об Илье Бурцом, роман с которым актриса рассекретила в прошлом году. Однако пара вместе появилась только на одном светском мероприятии. Отдыхать Кристина ездила с дочерью, а Илью больше нигде не упоминала.
К слову, фанаты уже практически выдали Асмус замуж за продюсера. Поговаривали, что именно ради актрисы Бурец развёлся с женой, съехался с Кристиной и даже сделал ей предложение.
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Анастасия Чинкова