«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах

Кристина Асмус (Фото: Instagram*/asmuskristina)
Актриса Кристина Асмус шутливо высказалась о постельных сценах со своим участием, выложив в соцсетях фотографию со съемок «Склифа». В киноленте героиня Асмус делит постель в кадре с персонажем Матвея Лыкова.
«А постельные сцены будут?» — «Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере», — посмеялась 34-летняя звезда «Интернов».В свое время Асмус сильно критиковали хейтеры после выхода фильма «Текст» Клима Шипенко. Девушка снялась в откровенной сцене. Теперь же Кристина не переживает. При этом она не скрывает, что на тот момент было тяжело.
«Мне было очень трудно как женщине, как матери, как личности, которая себя часто стесняется. Всего было четыре дубля. Первые три были лайтовыми. Вот четвертый вошел в финальный монтаж», — говорила она.
Ранее стало известно, чье фото опубликовала актриса Марина Александрова.
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