Кристина Асмус снова подогрела слухи о новом романе после расставания с продюсером Бурцом
Кристина Асмус продолжает интриговать поклонников новым романом. Актриса не подтверждает слухи, но в последнее время часто появляется на публике с таинственным спутником.
В компании предполагаемого возлюбленного, личность которого неизвестна, она появилась и на премьере фильма «Материалистка». На красной дорожке Асмус позировала в одиночестве, однако за пределами камер её заметили со спутником. Журналисты утверждают, что это тот же мужчина, с которым артистке уже не первую неделю приписывают роман.
Слухи о том, что Асмус вновь не одинока появились в конце мая. Тогда актрису заметили в компании неизвестного мужчины после светского мероприятия. Кристина вместе с ним покинула премию, держась за руки.
Напомним, что в начале года СМИ писали о другом романе Асмус. В окружении актрисы рассказывали, что она встречалась с продюсером Ильёй Бурцом, который оставил семью ради неё. Также, по слухам, именно из-за этих отношений Кристина рассталась с бывшим возлюбленным Романом Евдокимовым.
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