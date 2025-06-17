Кристина Асмус снова подогрела слухи о новом романе после расставания с продюсером Бурцом

17 июня 2025, 10:11

Кристина Асмус снова появилась на публике с новым предполагаемым бойфрендом

Кристина Асмус (фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Кристина Асмус продолжает интриговать поклонников новым романом. Актриса не подтверждает слухи, но в последнее время часто появляется на публике с таинственным спутником.