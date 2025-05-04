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«Руки — в мясо!»: Кристина Асмус поразила многих, накрутив девять оборотов на турнике

Кристина Асмус поразила спортивной формой и девятью оборотами на турнике
Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Актриса Кристина Асмус с детства профессионально занималась спортивной гимнастикой. Она и сейчас находится в прекрасной физической форме, что продемонстрировала недавно подписчикам, опубликовав небольшое видео, на котором 37-летняя артистка с лёгкостью накручивает обороты на турнике.
Всего внимательные зрители насчитали девять оборотов, выполненных внешне легко и с безукоризненной техникой. Однако после того, как, спрыгнув со снаряда, Кристина снимает специальные перчатки, можно заметить, как сильно у неё дрожат от напряжения руки. На подушечках пальцев и ладонях видны покраснения, которые обещают скоро превратиться в мозоли.

«Руки — в мясо!» — говорит за кадром голос неизвестного оператора.

Однако Асмус уверяет, что всё это скоро пройдёт, в таких повреждениях нет ничего страшного. Артистка вполне может рассуждать на эту тему, ведь у неё есть звание кандидата в мастера спорта. Не зря в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Кристина играла роль прославленной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.

Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Актриса получала серьёзные травмы, связанные не со спортивной карьерой, а с профессиональной деятельностью. В декабре прошлого года Асмус травмировалась на сцене Театра имени Ермоловой, где играла главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Тогда у неё диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Артистке сделали сложную операцию, после чего она снова вернулась к тренировкам. Как видно из её головокружительных упражнений на турнике, Кристина уже полностью восстановилась.

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#травмы
#актриса
#перчатки
«Время с семьей»: Тимати выложил совместные фото с детьми от двух бывших
Тимати поделился снимками со своими детьми от Шишковой и Решетовой
04 мая 2025, 17:19

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Недавно возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) Валентина Иванова объявила, что они с рэпером ждут ребенка. Тимати станет отцом в третий раз.
После неожиданной новости пользователи Сети гадали, на каком сроке беременности Иванова сейчас. Однако мать Тимати, делясь кадрами с отдыха, показала округлившийся живот возлюбленной сына. Вероятно, роды Валентины состоятся уже совсем скоро, но точный срок звездная пара еще не раскрывала.

Сегодня Тимати решил в иной раз подогреть интерес публики к своей личной жизни и поделился фотографиями с детьми от двух своих бывших возлюбленных.

«Время с семьей», — подписал публикацию артист.

Подписчикам понравились кадры Юнусова с наследниками.

«Как будто маленькие Решетова и Шишкова. Дети на мам похожи», «Ратмир весь в маму», «Скоро третий появится, Валюша в положении», — заметили фолловеры.

Напомним, у рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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«Недоразумение»: директор Бориса Моисеева раскрыл, лишится ли Кристина Орбакайте подаренной квартиры в Латвии
Директор Моисеева раскрыл судьбу квартиры Орбакайте в Латвии
04 мая 2025, 16:29

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, которой власти Латвии запретили въезд в страну, может лишиться квартиры в Юрмале, подаренной ей, по слухам, Борисом Моисеевым. Директор покойного певца Сергей Горох в беседе с Woman.ru рассказал о конфликте с артисткой и раскрыл судьбу недвижимости.
Проживающая в США Орбакайте на этой неделе получила запрет на въезд в Латвию. Из-за таких мер у певицы сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Артистка оказалась недовольна таким решением властей и заявила о намерении добиться справедливости через суд. Однако теперь встал вопрос о том, лишится ли Орбакайте своего имущества в Латвии.

Публика не раз обсуждала, что в своё время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте элитную квартиру в Юрмале. Певец много лет дружил с Аллой Пугачёвой и тепло относился к её дочери. К тому же, у него не было своих детей, поэтому такой поступок возможен. Директор и друг покойного артиста убеждён, что нынешняя ситуация с Кристиной является недоразумением.

«К сожалению, я не знаю данную ситуацию досконально и мне неизвестны причины запрета ей въезда на территорию Латвии. Считаю это недоразумением и надеюсь на скорейшее положительное решение данного вопроса. Мне не понятна сама причина запрета. Кристина прекрасна!», – отметил Горох.
Директор Моисеева также высказался о квартире.

«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», – подчеркнул Горох.
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«В зале были родители, близкие и любимые люди»: Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в России
Данила Козловский впервые за два года выступил на сцене в РФ
04 мая 2025, 16:17

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Актер Данила Козловский отпраздновал 40-летие на сцене в Москве. В своем блоге он поделился фотографиями, сделанными в столице.
Козловский в течение двух лет не выступал в России. Премьера моноспектакля «Frank» прошла в феврале 2024 года на Кипре. После этого актер гастролировал по европейским и азиатским странам. А вчера, в свой 40-й день рождения, он выступил в Москве.

Артист устроил праздник для близких и друзей, а еще для благотворительных фондов, медиков и волонтеров. Свое первое выступление после отмены звезда «Экипажа» сделал бесплатным.

Сегодня актер в соцсетях поделился фотографиями и видео своего выступления.

«Вчера я сыграл «Фрэнка» в Москве. В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Такое количество любви, эмоций, дорогих сердцу слов, смеха, радости, пения хором и счастья! Невероятный день. Спасибо!» — написал артист.

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)


Писатель и сценарист Александр Цыпкин опубликовал видео с представления.

Данилу публично поздравили Александр Петров, Катерина Шпица, Теона Контридзе, Бичолла Тетрадзе и иные знаменитости.

Козловский собирается выступить 20 июня в Театре Эстрады, это представление будет уже для широкой публики. Свое длящееся 1,5 часа шоу актер посчитал музыкальным стендапом, основу программы составляют композиции Фрэнка Синатры.

Артистка Елизавета Боярская вчера опубликовала видео с Козловским и поздравила его с ​личным праздником.

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#день рождения
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#театр
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«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет
Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает до сих пор
04 мая 2025, 15:53

Мария Порошина (фото: Telegram @myporoshinax)

Мария Порошина в редком интервью рассказала про своего младшего сына, отца которого скрывает до сих пор.
В 2019 году актриса родила сына Андрея, который стал её пятым ребёнком. Незадолго до родов Порошина развелась с супругом-актёром Ильёй Древновым, которого и вписали в графе «отец». Правда впоследствии мужчина опроверг своё отцовство в суде.

Поговаривают, что Мария родила от женатого коллеги Ярослава Бойко, который уже имеет внебрачного ребёнка от Евгении Добровольской. Три года назад жена актёра устала терпеть его постоянные измены и развелась с ним. Спустя непродолжительное время на безымянном пальце Порошиной появилось обручальное кольцо.

Актриса поделилась, что у неё растёт очень смышлёный сын, который периодически поражает маму.

«Перед сном мы часто играем с ним в ассоциации. И Андрюша иногда ставит меня в тупик своим необычным, философским взглядом на мир. Недавно очень долго не могла догадаться, какое явление на букву «х» он для меня загадал», – поделилась Мария в интервью журналу «Караван историй».
Актриса очень долго гадала и задавала мальчику уточняющие вопросы. В результате выяснилось, что малыш загадал маме слово «Христос».

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#отец
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#отношения
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«То-то и видно, что ручной»: Валерия показала, как носит Иосифа Пригожина на руках
Валерия показала видео, на котором держит Иосифа Пригожина на руках
04 мая 2025, 15:48

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Майские праздники певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили провести на море. Оттуда артистка поделилась забавным роликом с мужем.
Публикацию звезда подписала так: «Своя ноша не тянет». Она показала, как стоит в воде, держа возлюбленного на руках.

«Девочки, не знаю, как вы, а я своего мужа ношу на руках. Как тебе, зай, нормально или как? А вы? У вас какие отношения?», — шутливо обратилась Валерия к поклонникам.

На видео исполнительница хита «Часики» и Пригожин улыбались.

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)


«Моя-то бицухи не просто так качает ежедневно. Вот и пригождаются», — прокомментировал ролик супруг Валерии.

Поклонники оценили юмор возлюбленных и оставили огромное количество позитивных комментариев.

«То-то и видно, что ручной», «В мертвом море еще легче будет», «Йося в шоке, ему нравится», «Любовь видно на расстоянии», «Ничего себе ляля у вас», «Все правильно. Продюсера на руках носить надо», — заметили подписчики.

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