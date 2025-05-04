«Руки — в мясо!»: Кристина Асмус поразила многих, накрутив девять оборотов на турнике

Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)
Актриса Кристина Асмус с детства профессионально занималась спортивной гимнастикой. Она и сейчас находится в прекрасной физической форме, что продемонстрировала недавно подписчикам, опубликовав небольшое видео, на котором 37-летняя артистка с лёгкостью накручивает обороты на турнике.
Всего внимательные зрители насчитали девять оборотов, выполненных внешне легко и с безукоризненной техникой. Однако после того, как, спрыгнув со снаряда, Кристина снимает специальные перчатки, можно заметить, как сильно у неё дрожат от напряжения руки. На подушечках пальцев и ладонях видны покраснения, которые обещают скоро превратиться в мозоли.
Однако Асмус уверяет, что всё это скоро пройдёт, в таких повреждениях нет ничего страшного. Артистка вполне может рассуждать на эту тему, ведь у неё есть звание кандидата в мастера спорта. Не зря в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Кристина играла роль прославленной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.
Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)
Актриса получала серьёзные травмы, связанные не со спортивной карьерой, а с профессиональной деятельностью. В декабре прошлого года Асмус травмировалась на сцене Театра имени Ермоловой, где играла главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Тогда у неё диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Артистке сделали сложную операцию, после чего она снова вернулась к тренировкам. Как видно из её головокружительных упражнений на турнике, Кристина уже полностью восстановилась.
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«Руки — в мясо!» — говорит за кадром голос неизвестного оператора.
Однако Асмус уверяет, что всё это скоро пройдёт, в таких повреждениях нет ничего страшного. Артистка вполне может рассуждать на эту тему, ведь у неё есть звание кандидата в мастера спорта. Не зря в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Кристина играла роль прославленной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.
Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)
Актриса получала серьёзные травмы, связанные не со спортивной карьерой, а с профессиональной деятельностью. В декабре прошлого года Асмус травмировалась на сцене Театра имени Ермоловой, где играла главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Тогда у неё диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Артистке сделали сложную операцию, после чего она снова вернулась к тренировкам. Как видно из её головокружительных упражнений на турнике, Кристина уже полностью восстановилась.
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Александр Бойцов