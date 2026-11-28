«Лучшая жизнь»: Кристина Орбакайте назвала условия возвращения на российскую сцену
Певица Кристина Орбакайте готова выступить в России, с которой попрощалась более двух лет назад, за 4,5 млн рублей. Как выяснил Telegram-канал SHOT, артистка в 2027 году начнёт рассматривать предложения в РФ.
Гонорар Орбакайте составит стандартные 50 тысяч евро (около 4,5 млн рублей). Организаторам придётся оплатить два билета бизнес-класса — для Кристины и её супруга Михаила Земцова, VIP-залы в каждом аэропорту и автомобили представительского класса не старше двух лет.
Певица будет жить только в лучшей гостинице города с мужем. В гримёрке и номере её должны ждать французская и итальянская вода и шампанское Ruinart (около 110 тысяч рублей за бутылку).
Коллектив артистки поселится в трёхзвёздочной гостинице с завтраками и суточными в $100, а сама Орбакайте будет питаться в отеле по меню. Отметим, что в 2024 году Кристина попрощалась с Россией и приостановила концертную деятельность в стране, пообещав зрителям встретиться «в лучшей жизни».
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