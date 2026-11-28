28 ноября 2026, 11:53

Певица Кристина Орбакайте готова выступить в России за 4,5 млн рублей

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте готова выступить в России, с которой попрощалась более двух лет назад, за 4,5 млн рублей. Как выяснил Telegram-канал SHOT, артистка в 2027 году начнёт рассматривать предложения в РФ.