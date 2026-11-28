Рэпер Macan завершил срочную службу в армии
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) завершил срочную службу в Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Утром 28 ноября за рэпером в Центр спецназначения «Витязь» в Балашихе приехали его друзья на BMW M5, Toyota Camry и Tank 500. Сам артист был немногословен: он сказал, что служба прошла хорошо, и уехал на BMW.
За время срочной службы 24-летний Андрей получил погоны младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени — за высокие показатели в боевой подготовке. Ближе к дембелю рэпер-срочник подарил сослуживцам финскую сауну за три миллиона рублей.
Уже 1 декабря певец отправится в первый гастрольный тур по России, за который может заработать полмиллиарда. Потенциальные сборы с первого выступления в Смоленске — семь миллионов рублей. Самое прибыльное из первых трёх шоу пройдёт 4 декабря в Подольске.
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