«2004 год. Вес 47 кг»: Певица Зара показала, как выглядела в юности — фото
Певица Зара показала, как выглядела в 21 год
Певица Зара Зара (полное имя — Зарифа Мгоян) показала, как выглядела в юности. Звезда опубликовала своё архивное фото в личном блоге.
На архивном снимке артистка запечатлена в образе 2004 года: у неё пышные тёмные кудри, она позирует с авторучкой над раскрытой книгой. Зара одета в чёрное платье без бретелей, а её образ дополняет крупное серебристое колье и крупное кольцо на безымянном пальце. Рядом с ней виден букет жёлтых цветов.
«2004 год. Вес 47 кг», — подписала она снимок.В материале «Радио 1» собрали всё о биографии и главных мужчинах Зары. Кроме того, выяснили, почему певица, у которой двое сыновей, до сих пор одна и что мешает ей найти новую любовь.