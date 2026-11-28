28 ноября 2026, 11:44

Певица Зара показала, как выглядела в 21 год

Зарифа Мгоян (Фото: Instagram* @zara_music)

Певица Зара Зара (полное имя — Зарифа Мгоян) показала, как выглядела в юности. Звезда опубликовала своё архивное фото в личном блоге.





На архивном снимке артистка запечатлена в образе 2004 года: у неё пышные тёмные кудри, она позирует с авторучкой над раскрытой книгой. Зара одета в чёрное платье без бретелей, а её образ дополняет крупное серебристое колье и крупное кольцо на безымянном пальце. Рядом с ней виден букет жёлтых цветов.

«2004 год. Вес 47 кг», — подписала она снимок.