16-летняя дочь солиста группы «Корни» вышла замуж за друга семьи
Дочь-подросток солиста группы «Корни» Александра Бердникова вышла замуж. Об этом стало известно из личного блога её матери Ольги Бердниковой.
16-летняя Милана стала женой друга семьи Мигеля. Сам певец заявлял, что очень хорошо знает избранника дочери — он уже много лет дружит с отцом Мигеля. По признанию артиста, молодожёны сами выбрали друг друга, влюбились и захотели создать семью.
Торжество прошло по цыганским традициям с большим размахом. Отметим, что у звезды «Корней» четверо детей. Вместе с женой, помимо Миланы, он воспитывает сына Марселя и девочек-близнецов Розу и Валентину.
Ранее модель Анастасия Решетова тайно вышла замуж. Влюбленные расписались в подмосковной Барвихе.
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