Кристина Орбакайте отменила концерт в США из-за низкого спроса
Певица Кристина Орбакайте отменила выступление в США из-за низкого спроса. Об этом пишет SHOT.
Первым отменился концерт в Чикаго, запланированный на 18 декабря. Выступление должно было пройти в Copernicus Center, рассчитанном на 1852 зрителя. Однако привлечь внимание местных жителей не удалось — продажи билетов оказались неудовлетворительными. Это мероприятие должно было стать заключительным в туре Орбакайте по США, где она намеревалась дать шесть концертов.
В настоящее время остаются запланированными пять концертов — в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Эти города характеризуются наличием крупных русскоязычных сообществ. Однако даже они не проявляют большого интереса к выступлениям дочери Пугачевой.
Для проведения концертов выбраны относительно небольшие площадки, рассчитанные на 730–1800 зрителей. Стоимость билетов варьируется от 75 до 194 долларов (6,2–16 тысяч рублей). На текущий момент от 25% до 30% билетов остаются не выкупленными. Предварительно, за весь декабрьский тур Орбакайте может заработать около 511 тысяч долларов (примерно 42 млн рублей), из которых часть придётся отдать организаторам и билетным агентствам.
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