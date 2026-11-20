20 ноября 2026, 21:58

Люся Чеботина рассказала о сложностях совмещения учёбы с подготовкой концертов

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина (полное имя — Людмила Чеботина) на выступлении победителя конкурса «Новая волна — 2025» Alex Lim рассказала, что ей трудно одновременно учиться и готовить масштабные концертные программы.





В беседе с NEWS.ru артистка призналась, что совмещать учёбу и плотный рабочий график непросто, но ей помогают.

«Я сама также изучаю всё в интернете. Нахожу дополнительную информацию, поэтому мне кажется, что в целом как будто бы я сейчас поняла, что совмещать можно, но тяжело. Но поэтому вот в таком режиме приходится. Вот как мы стараемся», — отметила певица.