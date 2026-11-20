«Можно, но тяжело»: Люся Чеботина призналась, как совмещает учёбу и концерты
Люся Чеботина рассказала о сложностях совмещения учёбы с подготовкой концертов
Певица Люся Чеботина (полное имя — Людмила Чеботина) на выступлении победителя конкурса «Новая волна — 2025» Alex Lim рассказала, что ей трудно одновременно учиться и готовить масштабные концертные программы.
В беседе с NEWS.ru артистка призналась, что совмещать учёбу и плотный рабочий график непросто, но ей помогают.
«Я сама также изучаю всё в интернете. Нахожу дополнительную информацию, поэтому мне кажется, что в целом как будто бы я сейчас поняла, что совмещать можно, но тяжело. Но поэтому вот в таком режиме приходится. Вот как мы стараемся», — отметила певица.Чеботина пояснила, что из-за гастролей и студийной работы ей периодически приходится пропускать пары. Наверстать упущенную программу ей удаётся благодаря однокурсникам, которые делятся конспектами и подробно объясняют сложные темы, а также педагогам, готовым идти навстречу.