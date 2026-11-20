20 ноября 2026, 21:46

Актриса Анастасия Макеева рассказала о реакции публики на её беременность

Анастасия Макеева (Фото: кадр из сериала «Анна Каренина»)

Актриса Анастасия Макеева рассказала о реакции публики на беременность. Об этом информирует VOICE.





Макеева более 14 лет пыталась забеременеть и наконец ждёт первенца. Анастасия заявила, что не ожидала бурной реакции публики. По словам артистки, многие желают ей добра, но некоторые обсуждают её внешность.

«Людей почему-то раздражает, что я не отекла так, как они во время беременности. «У неё лицо неотекшее, хотя у меня отекшее. У неё нос не такой отёкший, у меня был будто ужаленный пчелой. У неё живот какой-то очень красивый, пупок не выпирает, тёмной полосы нет, живот не волосатый, вен не видно. Слишком гладенький». Я уже не знаю, что так людей выбешивает», — призналась она.