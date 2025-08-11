Муж Глюкозы задолжал налоговой почти 15 миллионов рублей
Александр Чистяков, муж певицы Глюкозы и бизнесмен, вновь оказался в центре финансового скандала. По данным Telegram-канала «Звездач», сразу три компании Чистякова имеют налоговую задолженность почти в 14,5 миллиона рублей.
Основная часть долга — 14 миллионов рублей — приходится на ООО «Терра Менеджмент-3», которое занимается недвижимостью.
Ещё 223 тысячи рублей числятся за ООО «Павловское подворье», работающим в той же сфере, а ресторанный бизнес Чистякова, ООО «Джем Бар», добавил к сумме ещё 340 тысяч рублей.
Пока неизвестно, планирует ли предприниматель погашать эти долги, но сумма уже выглядит как крупный налоговый «джекпот» сезона.
Читайте также: