Муж Глюкозы задолжал налоговой почти 15 миллионов рублей

11 августа 2025, 16:54

Супруг певицы Глюкозы должен ФНС 15 млн рублей

Наталья Ионова / Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Александр Чистяков, муж певицы Глюкозы и бизнесмен, вновь оказался в центре финансового скандала. По данным Telegram-канала «Звездач», сразу три компании Чистякова имеют налоговую задолженность почти в 14,5 миллиона рублей.