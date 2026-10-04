04 октября 2026, 14:51

Mash: Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт пентхауса под Майами

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Кристина Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса под Майами площадью 285 м². Об этом пишет Mash.