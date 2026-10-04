Кристина Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса под Майами
Кристина Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса под Майами площадью 285 м². Об этом пишет Mash.
В помещении ведётся масштабная реконструкция: заменяются полы и отделка ванных комнат, устанавливается новая сантехника, переносятся розетки, выключатели и осветительные приборы, а также модернизируются вентиляционные системы и воздуховоды. Одновременно с этим строители возводят новые каркасные конструкции стен и обшивают их гипсокартоном.
Каждый этап работ тщательно проверяется городскими инспекторами, и не всегда с первого раза. 20 августа каркас стен не прошёл проверку, но после доработок его одобрили 8 сентября, а ещё через неделю — крепление гипсокартона. Электрические и сантехнические системы успешно прошли проверку, в то время как по вентиляционной системе пока получено лишь частичное одобрение.
Согласно местным расценкам, комплексный ремонт элитного кондоминиума подобного уровня может обойтись в сумму от 500 тысяч до 900 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 42–76 миллионам рублей. Точная смета для семьи пока не составлена, поэтому оценка произведена на основе объёма работ и цен на ремонтные услуги в Майами.
Согласно информации источника, пентхаус был затоплен в 2023 году из-за проблем с соседом сверху. Орбакайте судилась с ним и местным ТСЖ более двух лет, и в конце 2025 года стороны достигли соглашения о ликвидации последствий затопления.
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