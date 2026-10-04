Роман с вдовой друга, внебрачная дочь и проклятие Ивана Грозного: как Александр Михайлов выжил после смертельной роли?
Актеру Александру Михайлову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Любовь и голуби», «Мужики!..», «Одиноким предоставляется общежитие», 5 октября исполняется 82 года. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от матроса рыболовецкого судна до одного из самых востребованных актёров российского кино. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра МихайловаАлександр Яковлевич Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Родители Александра развелись, когда ему было 4 года. Мать Степанида Наумовна воспитывала сына одна, работая посудомойкой, прачкой, санитаркой и даже таскала шпалы, чтобы прокормить ребёнка. В детстве будущий артист бредил морем — начитавшись Джека Лондона и увидев репродукцию картины Айвазовского «Девятый вал», он уговорил мать переехать во Владивосток.
Однако в мореходное училище его не приняли по возрасту. Тогда Михайлов окончил ремесленное училище по специальности слесаря и устроился учеником моториста на рыболовецкое судно, ходил по Охотскому, Берингову и Японскому морям, бывал на Аляске. Судьбоносный перелом случился в 1965 году, когда в Охотском море затонули четыре траулера и погибли более 75 человек — Михайлов избежал гибели в той катастрофе. После этого у матери появилась прядь седых волос, и она поставила ультиматум: «Всё, Шурка, или море, или я».
Тогда же он случайно попал на дипломный спектакль «Иванов» по Чехову в театральном институте. Постановка потрясла его до глубины души, и той же ночью он отправился на берег Амурского залива, чтобы мысленно попрощаться с океаном и дать себе слово стать актёром. В 1969 году он окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств и начал играть в Приморском краевом драматическом театре имени Горького. Затем были Саратовский академический театр драмы, где он проработал десять лет и был дублёром Олега Янковского, московский Театр имени Ермоловой и, наконец, Малый театр, которому он отдал более двадцати лет.
Кинодебют Михайлова состоялся в 1973 году в картине «Это сильнее меня», но настоящая слава пришла в начале восьмидесятых. Роль Павла Зубова в фильме «Мужики!..» принесла ему Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а Василий Кузякин в «Любови и голуби» сделал его по-настоящему народным любимцем. Всего в фильмографии актёра более 120 работ, среди которых «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину», «Есенин», «Поддубный», «Бультерьер».
Личная жизнь МихайловаПервой женой Михайлова стала однокурсница Вера Мусатова, дочь адмирала флота Константина Мусатова. Они познакомились ещё во время учёбы, и в 1969 году у пары родился сын Константин. Со стороны их жизнь казалась идеальной, но, как выяснилось позже, актёр вёл двойную жизнь. В Малом театре у него закрутился роман с молодой актрисой Ольгой Кузнецовой, которая родила от него дочь Анастасию.
Михайлов признал ребёнка и даже дал девочке свою фамилию, но уходить из семьи не собирался. Более того, он открыто называл Ольгу «второй женой» даже на красной дорожке, а супруга Вера, по свидетельствам, знала о похождениях мужа, но старалась не замечать очевидное. Ситуация обострилась, когда о романе узнал тесть — адмирал Мусатов попал в больницу от переживаний.
Однако и этот роман не стал фатальным для брака. Всё изменилось, когда Михайлов увлёкся Оксаной — вдовой своего близкого друга, актёра Владимира Васильева, которая осталась с двухлетним ребёнком на руках. Поначалу отношения начинались как дружеская поддержка, но когда артист попросил Оксану, медика по образованию, присмотреть за его больной матерью, между ними вспыхнули чувства. Любопытно, что пожилая женщина, недолюбливавшая первую невестку, с Оксаной сразу нашла общий язык.
Развод с Верой Мусатовой после тридцати лет брака стал ударом для сына Константина, который долго не мог простить отца. Примирение состоялось лишь спустя десять лет, когда сын сам оказался в похожей ситуации — тоже развёлся и завёл вторую семью. Во втором браке с Оксаной у Михайлова родилась дочь, которую назвали Акилиной, но в четырнадцать лет девушка сама поменяла имя на Мирослава. Она пошла по стопам отца, став актрисой, и сегодня обе наследницы прекрасно общаются между собой — ни обид, ни ревности, ни борьбы за внимание отца между ними нет.
Проклятие Грозного и роковые ролиОдной из самых мрачных страниц в биографии Михайлова стала работа над ролью Ивана Грозного в спектакле «Смерть Иоанна Грозного» в Малом театре. Актёр знал о зловещем «проклятии» — пятеро предыдущих исполнителей этой роли погибли при странных обстоятельствах — и даже потребовал убрать слово «смерть» из названия, но его не послушали.
После одного из представлений у Михайлова неожиданно хлынула кровь горлом, и ему пришлось срочно делать резекцию желудка. После операции артист впал в кому и провёл в бессознательном состоянии около двух суток.
«Я ходил после всей этой трагедии, и если не читал „Отче наш“, то у меня отнималась левая рука и пропадал голос», — вспоминал актёр.После этого случая руководство театра всё же сменило название спектакля на «Три царя», и Михайлов назвал это «спасением».
Не менее опасными были и съёмки в кино. В сцене купания в море для фильма «Любовь и голуби» Михайлов едва не утонул — актёр запутался в одежде, а галстук, обвившийся вокруг шеи, начал душить его, как удавка.
Как сейчас живёт артист2026 году Александр Михайлов пережил серьёзное испытание. Во время гастролей по военным гарнизонам Крыма он подхватил тяжёлую пневмонию. Полтора месяца врачи боролись за его жизнь, ежедневно ставя по пять капельниц.
«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — рассказал артист в беседе с изданием «Абзац».Несмотря на возраст, Михайлов не оставляет творческую деятельность. В ноябре 2025 года он выступил в качестве чтеца в музыкально-литературной композиции «Метель» по повести Пушкина на музыку Георгия Свиридова в Московском международном доме музыки вместе с Академическим оркестром русских народных инструментов имени Некрасова. Для актёра эта работа стала данью памяти Василию Лановому, с которым его связывала многолетняя дружба, и Георгию Свиридову, с которым он работал в Малом театре.
В мае 2026 года Михайлов представил лирическую комедию «Невеста напрокат» на сцене читинского драмтеатра в рамках XIII Забайкальского международного кинофестиваля, бессменным президентом которого он является. В постановке также заняты Елена Борзова, Мария Рассказова и Вячеслав Гугиев. А в 2026 году на экраны вышел фильм «Алла-такси. Продолжение» с участием артиста. Помимо этого, Михайлов продолжает руководить актёрской мастерской во ВГИКе и участвует в антрепризных спектаклях.