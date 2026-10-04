04 октября 2026, 12:03

Александр Михайлов (Фото: скриншот к/ф «Любовь и голуби»)

Актеру Александру Михайлову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Любовь и голуби», «Мужики!..», «Одиноким предоставляется общежитие», 5 октября исполняется 82 года. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от матроса рыболовецкого судна до одного из самых востребованных актёров российского кино. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Михайлова Личная жизнь Михайлова Проклятие Грозного и роковые роли Как сейчас живёт артист



Биография Александра Михайлова

Александр Михайлов (Фото: скриншот к/ф «Одиноким предоставляется общежитие»)

Личная жизнь Михайлова

Александр Михайлов и Оксана Васильева (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Проклятие Грозного и роковые роли

«Я ходил после всей этой трагедии, и если не читал „Отче наш“, то у меня отнималась левая рука и пропадал голос», — вспоминал актёр.

Александр Михайлов и Людмила Гурченко (Фото: скриншот к/ф «Любовь и голуби»)

Как сейчас живёт артист

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — рассказал артист в беседе с изданием «Абзац».