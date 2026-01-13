Рианна задумалась о четвёртом ребёнке спустя несколько месяцев после родов
Певица Рианна всерьёз задумалась о пополнении в семье и, похоже, не планирует делать долгих пауз между беременностями.
Как сообщает People, поп-дива не исключает, что уже в этом году может родить четвёртого ребёнка от A$AP Rocky.
Слухи о планах певицы появились после её комментария под видео в соцсетях, где девушка рассуждала о желании стать мамой в новом году. Рианна призналась, что испытывает такое же сильное стремление и отметила, что этот ролик её даже успокоил — оказалось, подобное «безумное желание» не только у неё одной.
Напомним, в сентябре прошлого года Рианна родила третьего ребёнка — дочь, которую назвали Рокки Айриш. Несмотря на недавние роды, артистка, судя по всему, чувствует себя уверенно и готова к новому этапу в жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России