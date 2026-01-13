Алана Мамаева высказалась об инциденте, где отец окунул младенца в прорубь

13 января 2026, 20:24

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)

Телеведущая Алана Мамаева прокомментировала инцидент в Сургуте, где мужчина трижды окунул своего годовалого сына в ледяную прорубь. В беседе с изданием VOICE Мамаева заявила, что не поддерживает такие методы закаливания в раннем возрасте.





По мнению звезды, подобные действия создают серьёзные риски для здоровья ребёнка.

«Я как мать считаю, что закаливание таких маленьких детей очень опасно, даже если этим занимается профессионал. Такой резкий перепад температур может вызвать остановку сердца, а ответственность за здоровье ребёнка несут родители», — сказала Мамаева.