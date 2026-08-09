Кристина Орбакайте собрала всех своих детей в Испании
Певица Кристина Орбакайте назвала детей своими верными друзьями
Кристина Орбакайте устроила теплую семейную встречу в Испании и собрала рядом всех троих своих детей — Никиту, Дени и Клавдию.
Певица поделилась видео под песню своей мамы Аллы Пугачевой. В кадре вместе с Кристиной появились все ее дети, что особенно порадовало поклонников артистки.
«Мои верные друзья!» — с любовью подписала ролик Орбакайте.Судя по публикации, семейный день получился довольно теплым и душевным. Для Кристины встреча с детьми стала возможностью провести время вместе и сохранить этот момент на память.
Поклонники певицы не смогли пройти мимо семейных кадров и отметили, как редко удается увидеть всех детей Орбакайте вместе в одном видео.