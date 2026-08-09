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Кристина Орбакайте собрала всех своих детей в Испании

Певица Кристина Орбакайте назвала детей своими верными друзьями
Кристина Орбакайте с детьми (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте устроила теплую семейную встречу в Испании и собрала рядом всех троих своих детей — Никиту, Дени и Клавдию.



Певица поделилась видео под песню своей мамы Аллы Пугачевой. В кадре вместе с Кристиной появились все ее дети, что особенно порадовало поклонников артистки.

«Мои верные друзья!» — с любовью подписала ролик Орбакайте.
Судя по публикации, семейный день получился довольно теплым и душевным. Для Кристины встреча с детьми стала возможностью провести время вместе и сохранить этот момент на память.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо семейных кадров и отметили, как редко удается увидеть всех детей Орбакайте вместе в одном видео.
Софья Метелева

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