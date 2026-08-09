Кристина Орбакайте собрала всех своих детей в Испании

09 августа 2026, 21:24

Певица Кристина Орбакайте назвала детей своими верными друзьями

Кристина Орбакайте с детьми (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте устроила теплую семейную встречу в Испании и собрала рядом всех троих своих детей — Никиту, Дени и Клавдию.





Певица поделилась видео под песню своей мамы Аллы Пугачевой. В кадре вместе с Кристиной появились все ее дети, что особенно порадовало поклонников артистки.





«Мои верные друзья!» — с любовью подписала ролик Орбакайте.