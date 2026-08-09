Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма с помощью ИИ

09 августа 2026, 17:29

Блогера Настю Ивлееву заменили нейросетями в фильме «Это всё она!»

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Фильм «Это всё она!», в котором Настя Ивлеева исполнила одну из главных ролей, был снят еще три года назад. Однако после скандала вокруг «голой вечеринки» создатели картины решили изменить уже готовый проект и убрать блогершу из фильма. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».