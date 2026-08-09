Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма с помощью ИИ
Фильм «Это всё она!», в котором Настя Ивлеева исполнила одну из главных ролей, был снят еще три года назад. Однако после скандала вокруг «голой вечеринки» создатели картины решили изменить уже готовый проект и убрать блогершу из фильма. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поскольку переснимать сцены с нуля было бы сложно, команда проекта пошла по другому пути — для замены Ивлеевой использовали технологии искусственного интеллекта.
В результате внешность Насти в кадре заменили на лицо актрисы Анастасии Беловой. Изменения коснулись не только изображения: озвучку героини также переделали.
Таким образом, от первоначального участия Ивлеевой в картине фактически ничего не осталось — ее роль сохранили, но зрители должны увидеть в кадре уже другую актрису.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России