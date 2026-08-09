«Я чуть не помер»: Влад Топалов показал экстремальное погружение в ледяную ванну

09 августа 2026, 20:23

Певец Влад Топалов решил заняться моржеванием ради здоровья

Влад Топалов (Фото: Instagram* / @vladtopavlovofficial)

Влад Топалов решил всерьез заняться своим здоровьем и выбрал для этого довольно экстремальный способ — начал практиковать погружение в ледяную воду.





Артист опубликовал в личном блоге видео, на котором постепенно погружается в ванну, наполненную льдом. Судя по выражению лица певца, процедура далась ему совсем непросто: от холода Топалов заметно поморщился, однако прекращать испытание не стал.



Позже музыкант честно признался, что впечатления от первого опыта оказались весьма неоднозначными.





«Холода нет! Это тот самый случай, когда "всё хорошо" не помогает! Каждый был в такой ситуации, я уверен, НО! Во-первых, я чуть не помер, а что не убивает — делает нас, как известно, сильнее… посмотрим», — рассказал Топалов.