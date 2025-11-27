Аллу Пугачеву обязали снести незаконный пирс на берегу Истры
Певицу Аллу Пугачеву обязали снести незаконный пирс на берегу Истры. Росводресурс выявил, что певица использует прибрежную территорию у своего поместья в Солнечногорске незаконно.
Как сообщает Telegram-канал Mash, по результатам проверки дело передано в Генпрокуратуру с требованием лишить певицу прав на 25,5 соток. Строительство пирса нарушает режим использования территории, предназначенной только для рекреации.
После завершения всех проверок гавань Пугачевой выставят на аукцион, в котором смогут участвовать все совершеннолетние желающие. Старт торгов назначен после официального завершения процедуры контроля и оформления документов.
