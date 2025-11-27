Певица Юлианна Караулова планирует сделать 2026 год годом больших перемен
Певица Караулова назвала покупку дома одной из главных целей на следующий год
На премии «Блогема» Юлианна Караулова поделилась с журналистами планами на ближайшее будущее и рассказала, каким видит свой следующий год. Об этом сообщает Super.
Певица отметила, что стремится развиваться творчески ещё активнее, но при этом хочет выстроить рабочие процессы так, чтобы они были комфортными и не нарушали её личного баланса.
Среди основных задач на будущий год артистка выделила покупку загородного дома — по её словам, это станет символом и логичным итогом многолетней успешной карьеры.
«Хочется на самом деле купить загородный дом, как следствие всей этой прекрасной работы», — сказала Юлианна.Караулова также подчеркнула, что для неё важно сохранить гармонию в жизни: продолжать совмещать материнство, творчество, путешествия и отдых, не жертвуя одной сферой ради другой.