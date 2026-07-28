Оксана Самойлова объяснила, почему снимает дом за почти 2 млн рублей в месяц

28 июля 2026, 21:55

Самойлова рассказала, что большой дом нужен ей не ради роскоши

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала, почему после расставания с Джиганом выбрала для жизни дорогостоящий арендованный дом. В шоу «Вопрос ребром» бизнесвумен объяснила, что такая площадь связана прежде всего с количеством членов семьи, а не с желанием продемонстрировать статус.





После развода Оксане пришлось переехать из общего дома сначала в квартиру, а позже — в просторное арендованное жильё. Пользователи Сети предполагали, что аренда за почти два миллиона рублей в месяц может быть излишней роскошью, однако Самойлова отметила, что ей действительно необходимы все комнаты.





«Пресса, как всегда, преувеличила, там меньше двух миллионов в месяц. Но да, мне нужны все комнаты, ещё и не хватает. У меня четверо детей, родители. Если приезжает брат, ему уже негде остаться ночевать», — рассказала Оксана.

«Дом, который я строила с Джиганом, там было 13 спален. Вот там мы бы разместились…» — поделилась Самойлова.