Самойлова заявила, что самый сложный вопрос после развода ей задаёт младший сын Давид

28 июля 2026, 22:41

Оксана Самойлова призналась, что не знает, как объяснить сыну развод с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала в шоу «Вопрос ребром», что после развода с Джиганом ей приходится отвечать детям на непростые вопросы. По словам блогера, старшие дочери уже понимают, почему родители больше не вместе, а вот младший сын Давид до сих пор тяжело переживает перемены в семье.





Самойлова призналась, что больше всего её трогает вопрос сына о том, почему она ушла от папы. По её словам, она до сих пор не нашла ответа, который не причинил бы ребёнку боль.





«Много сложных вопросов задают дети, особенно младшие. Старшие больше видели и больше понимают. Вопрос, на который я до сих пор не знаю, как отвечать Давидке, чтобы его не травмировать, это: "Мам, почему ты ушла от папы?"», — поделилась Оксана.

«Я отвечаю: "Так получилось, бывает такое", — размытые ответы. Придёт время, и они либо сами всё поймут, либо мы с ними дойдём до взрослого разговора», — объяснила Самойлова.