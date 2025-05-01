Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Певица Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы после запрета властей Латвии на въезд в страну. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у певицы в Юрмале имеется трёхкомнатная квартира площадью 100 метров, которая перешла ей от Бориса Моисеева. В своё время артист переписал недвижимость в знаменитом доме «Ривьера» на дочь Аллы Пугачёвой. Там же имеют квартиры и других российские знаменитости.
Предварительно сообщается, что жильё Орбакайте может быть арестовано. Цена квартиры, по оценкам специалистов, достигает 30 миллионов рублей.
Помимо недвижимости в Латвии, у артистки также есть две квартиры в московском ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Орбакайте пыталась в краткие сроки продать их за 400 миллионов рублей, но ей не удалось найти покупателей.
Кроме того, после решения властей Латвии Орбакайте осталась без концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня. Из-за этого артиста лишилась примерно 5-10 миллионов рублей.
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*запрещён в РФ
Предварительно сообщается, что жильё Орбакайте может быть арестовано. Цена квартиры, по оценкам специалистов, достигает 30 миллионов рублей.
Помимо недвижимости в Латвии, у артистки также есть две квартиры в московском ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Орбакайте пыталась в краткие сроки продать их за 400 миллионов рублей, но ей не удалось найти покупателей.
Кроме того, после решения властей Латвии Орбакайте осталась без концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня. Из-за этого артиста лишилась примерно 5-10 миллионов рублей.
Читайте также:
«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова