«Недоразумение»: директор Бориса Моисеева раскрыл, лишится ли Кристина Орбакайте подаренной квартиры в Латвии

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте, которой власти Латвии запретили въезд в страну, может лишиться квартиры в Юрмале, подаренной ей, по слухам, Борисом Моисеевым. Директор покойного певца Сергей Горох в беседе с Woman.ru рассказал о конфликте с артисткой и раскрыл судьбу недвижимости.
Проживающая в США Орбакайте на этой неделе получила запрет на въезд в Латвию. Из-за таких мер у певицы сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Артистка оказалась недовольна таким решением властей и заявила о намерении добиться справедливости через суд. Однако теперь встал вопрос о том, лишится ли Орбакайте своего имущества в Латвии.
Публика не раз обсуждала, что в своё время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте элитную квартиру в Юрмале. Певец много лет дружил с Аллой Пугачёвой и тепло относился к её дочери. К тому же, у него не было своих детей, поэтому такой поступок возможен. Директор и друг покойного артиста убеждён, что нынешняя ситуация с Кристиной является недоразумением.
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*запрещён в РФ
Публика не раз обсуждала, что в своё время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте элитную квартиру в Юрмале. Певец много лет дружил с Аллой Пугачёвой и тепло относился к её дочери. К тому же, у него не было своих детей, поэтому такой поступок возможен. Директор и друг покойного артиста убеждён, что нынешняя ситуация с Кристиной является недоразумением.
«К сожалению, я не знаю данную ситуацию досконально и мне неизвестны причины запрета ей въезда на территорию Латвии. Считаю это недоразумением и надеюсь на скорейшее положительное решение данного вопроса. Мне не понятна сама причина запрета. Кристина прекрасна!», – отметил Горох.Директор Моисеева также высказался о квартире.
«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», – подчеркнул Горох.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова