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«Недоразумение»: директор Бориса Моисеева раскрыл, лишится ли Кристина Орбакайте подаренной квартиры в Латвии

Директор Моисеева раскрыл судьбу квартиры Орбакайте в Латвии
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, которой власти Латвии запретили въезд в страну, может лишиться квартиры в Юрмале, подаренной ей, по слухам, Борисом Моисеевым. Директор покойного певца Сергей Горох в беседе с Woman.ru рассказал о конфликте с артисткой и раскрыл судьбу недвижимости.
Проживающая в США Орбакайте на этой неделе получила запрет на въезд в Латвию. Из-за таких мер у певицы сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Артистка оказалась недовольна таким решением властей и заявила о намерении добиться справедливости через суд. Однако теперь встал вопрос о том, лишится ли Орбакайте своего имущества в Латвии.

Публика не раз обсуждала, что в своё время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте элитную квартиру в Юрмале. Певец много лет дружил с Аллой Пугачёвой и тепло относился к её дочери. К тому же, у него не было своих детей, поэтому такой поступок возможен. Директор и друг покойного артиста убеждён, что нынешняя ситуация с Кристиной является недоразумением.

«К сожалению, я не знаю данную ситуацию досконально и мне неизвестны причины запрета ей въезда на территорию Латвии. Считаю это недоразумением и надеюсь на скорейшее положительное решение данного вопроса. Мне не понятна сама причина запрета. Кристина прекрасна!», – отметил Горох.
Директор Моисеева также высказался о квартире.

«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», – подчеркнул Горох.
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«В зале были родители, близкие и любимые люди»: Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в России
Данила Козловский впервые за два года выступил на сцене в РФ
04 мая 2025, 16:17

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Актер Данила Козловский отпраздновал 40-летие на сцене в Москве. В своем блоге он поделился фотографиями, сделанными в столице.
Козловский в течение двух лет не выступал в России. Премьера моноспектакля «Frank» прошла в феврале 2024 года на Кипре. После этого актер гастролировал по европейским и азиатским странам. А вчера, в свой 40-й день рождения, он выступил в Москве.

Артист устроил праздник для близких и друзей, а еще для благотворительных фондов, медиков и волонтеров. Свое первое выступление после отмены звезда «Экипажа» сделал бесплатным.

Сегодня актер в соцсетях поделился фотографиями и видео своего выступления.

«Вчера я сыграл «Фрэнка» в Москве. В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Такое количество любви, эмоций, дорогих сердцу слов, смеха, радости, пения хором и счастья! Невероятный день. Спасибо!» — написал артист.

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)


Писатель и сценарист Александр Цыпкин опубликовал видео с представления.

Данилу публично поздравили Александр Петров, Катерина Шпица, Теона Контридзе, Бичолла Тетрадзе и иные знаменитости.

Козловский собирается выступить 20 июня в Театре Эстрады, это представление будет уже для широкой публики. Свое длящееся 1,5 часа шоу актер посчитал музыкальным стендапом, основу программы составляют композиции Фрэнка Синатры.

Артистка Елизавета Боярская вчера опубликовала видео с Козловским и поздравила его с ​личным праздником.

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#театр
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«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет
Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает до сих пор
04 мая 2025, 15:53

Мария Порошина (фото: Telegram @myporoshinax)

Мария Порошина в редком интервью рассказала про своего младшего сына, отца которого скрывает до сих пор.
В 2019 году актриса родила сына Андрея, который стал её пятым ребёнком. Незадолго до родов Порошина развелась с супругом-актёром Ильёй Древновым, которого и вписали в графе «отец». Правда впоследствии мужчина опроверг своё отцовство в суде.

Поговаривают, что Мария родила от женатого коллеги Ярослава Бойко, который уже имеет внебрачного ребёнка от Евгении Добровольской. Три года назад жена актёра устала терпеть его постоянные измены и развелась с ним. Спустя непродолжительное время на безымянном пальце Порошиной появилось обручальное кольцо.

Актриса поделилась, что у неё растёт очень смышлёный сын, который периодически поражает маму.

«Перед сном мы часто играем с ним в ассоциации. И Андрюша иногда ставит меня в тупик своим необычным, философским взглядом на мир. Недавно очень долго не могла догадаться, какое явление на букву «х» он для меня загадал», – поделилась Мария в интервью журналу «Караван историй».
Актриса очень долго гадала и задавала мальчику уточняющие вопросы. В результате выяснилось, что малыш загадал маме слово «Христос».

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«То-то и видно, что ручной»: Валерия показала, как носит Иосифа Пригожина на руках
Валерия показала видео, на котором держит Иосифа Пригожина на руках
04 мая 2025, 15:48

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Майские праздники певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили провести на море. Оттуда артистка поделилась забавным роликом с мужем.
Публикацию звезда подписала так: «Своя ноша не тянет». Она показала, как стоит в воде, держа возлюбленного на руках.

«Девочки, не знаю, как вы, а я своего мужа ношу на руках. Как тебе, зай, нормально или как? А вы? У вас какие отношения?», — шутливо обратилась Валерия к поклонникам.

На видео исполнительница хита «Часики» и Пригожин улыбались.

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)


«Моя-то бицухи не просто так качает ежедневно. Вот и пригождаются», — прокомментировал ролик супруг Валерии.

Поклонники оценили юмор возлюбленных и оставили огромное количество позитивных комментариев.

«То-то и видно, что ручной», «В мертвом море еще легче будет», «Йося в шоке, ему нравится», «Любовь видно на расстоянии», «Ничего себе ляля у вас», «Все правильно. Продюсера на руках носить надо», — заметили подписчики.

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Живет в одиночестве возле могил, поет в США на украинском и почти не видит сына: что стало с покинувшей Россию Гвердцители
04 мая 2025, 15:45

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)

Недавно певицу Тамару Гвердцители увидели на церемонии прощания с известным скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси. Однако россияне все еще задаются вопросом, куда подевалась знаменитость, где она живет и чем занимается. Народная артистка давно не давала концертов, хотя является гражданкой России. Подробнее о жизни Гвердцители после 2022 года — в материале «Радио 1».

Одна потеря за другой

Певица покинула Москву в середине января 2022 года. Причиной отъезда выступила срочная госпитализация ее матери Инны Вольфовны. В Тбилиси Гвердцители ежедневно навещала родственницу, а потом увезла ее в клинику в Тель-Авив. Спустя некоторое время Инна попросила дочь вернуть ее в Грузию — она желала уйти из жизни в родном доме. Гвердцители прислушалась к словам мамы.

После похорон Инны Вольфовны у Тамары случился сердечный приступ, и она сама оказалась в больнице. Отметим, что менее чем за год до трагедии скончался ее отец.

«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной, кроме того, чем я занята», — откровенничала певица.

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)


​Живет подле могил и редко общается с сыном

Сейчас Гвердцители живет в уединении в Тбилиси — так она может чаще приходить на могилы родственников. Артистка общается с братом, его семьей и своими друзьями. В грузинской столице у исполнительницы хита «Ориентир любви» остался роскошный особняк.

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О политике Тамара высказываться не стала. Только выразила пожелание, чтобы Грузия и РФ жили в мире и процветали. Однако с 2022 года артистка не дала ни одного концерта на российской территории.

С сыном Александром Гвердцители видится нечасто. Молодой человек учится в Великобритании.

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)


«Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России», — откровенничала Тамара.

Гвердцители уточнила, что близость душ с наследником пытается сохранять, насколько это возможно.

«В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы — что ты ел, куда идешь», — признавалась артистка.

Первый супруг Тамары умер в 2021 году, как и ее отец. Звезда порой приезжает в Москву, но ее визиты всегда остаются в тени.

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)

​Концерты в США на украинском языке

Гвердцители уже многие годы весной или в начале лета отправляется в мини-тур по Соединенным Штатам Америки. В 2023 году в Сети появились сообщения о том, что на выступлениях артистка пела на грузинском и украинском языках.

Затем в Интернете обнародовали записи, на которых Тамара исполняет песни на русском, английском и французском. С 2012 года на концертах в Нью-Йорке Гвердцители поет знаменитый хит Фрэнка Синатры.

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«Мне позвонили журналисты»: напавшая на Кадышеву девушка рассказала о своём поступке
Напавшая на Кадышеву девушка заявила, что действовала по указке журналистов
04 мая 2025, 15:07

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Девушка, напавшая на Надежду Кадышеву после концерта в Иванове, утверждает, что действовала по указке журналистов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что изначально девушка прикидывалась поклонницей, а после прибытия полиции во всём призналась. Она рассказала, что незадолго до концерта Кадышевой ей позвонили журналисты и предложили подработку.

«— Я это придумала не сама – мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите.
— Кто вам это сказал?
— Корреспондент», – отметила девушка.
Также на концерте находился молодой человек, который давал инструкции и уже на месте поручил спросить про некий разлад в семье Кадышевой. Ответ звезды необходимо было записать на камеру, чтобы затем использовать в «громком» эксклюзивном материале.

После произошедшего команде певицы пришлось пересмотреть все меры безопасности на концертах. Так, артисты были вынуждены убрать физический контакт со зрителями.

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