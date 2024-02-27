Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ

Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ

27 февраля 2024, 20:19
Фото: istockphoto.com/Sonate

Фото: istockphoto.com/Sonate

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что наиболее популярным в России на данный момент среди юмористов альтер эго является Артур Пирожков Александра Реввы.
«В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни. Пирожков заметен на эстраде», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Также специалист вспомнил образы Эдуарда Сурового Гарика Харламова и супер-Жорика Михаила Галустяна.


Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Напомним, «Наша Russia» — это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

Читайте также:

Канал ТНТ начнёт снова снимать программу «Наша Russia»

После 16 лет молчания Алла Пугачёва выпустит новый альбом

Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»
#артист
#юмор
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
26 февраля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Studia72

Народному артисту России певцу Владимиру Кузьмину понадобилась экстренная медицинская помощь. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился у себя дома.
Близкие вызвали Кузьмину бригаду неотложной помощи, сообщает телеграм-канал «112». Медики произвели необходимые процедуры, после чего было решено, что в госпитализации певец, автор текстов и композитор не нуждается. По некоторым данным, у него «отказали конечности». В окружении артиста информацию о его состоянии здоровья пока не комментировали.

Владимир Кузьмин — известный советский певец, композитор, музыкант, играющий практически на всех существующих музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, рояле, скрипке, флейте, губной гармонике и так далее. Много лет подряд признавался лучшим гитаристом страны.

Ещё в конце 1970-х годов вместе с Александром Барыкиным основал группу «Карнавал». Позже, в 80-е создал и стал лидером группы «Динамик». Писал песни для Аллы Пугачёвой и пел с ней дуэтом. Был пять раз женат. К одной из жён, американке, уезжал в Соединённые Штаты, где прожил несколько лет. После возвращения 68-летний музыкант выступает сольно.

Читайте также:

Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве

Актер «Боя с тенью» Никита Зверев потерял сознание после спектакля
#певец
#композитор
#музыкант
#страны
#медики
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канал ТНТ начнёт снова снимать программу «Наша Russia»
25 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/ mediaphotos

Телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Об этом рассказал ТАСС продюсер телеканала Аркадий Водахов.

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение «Наша Russia», — сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
«Наша Russia» - это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Главные роли в нём исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Аркадий Водахов сообщил, что в обновлённой программе появятся и новые герои.

Существует мнение, что программа «Наша Russia» является российской адаптацией популярного британского скетч-сериала «Маленькая Британия», выходившего на телеканале «BBC» с 2003 по 2006 год. То есть, по сути, является его удачным клоном. Но в 2007 году в одном из интервью Семён Слепаков (признан иностранным агентом) назвал программу «Наша Russia» исключительно российским проектом.

Читайте также:

Шоу «Импровизация» на ТНТ официально закрыто

В «Газпром-Медиа» рассказали, почему видео ТНТ и НТВ больше не будет на YouTube

Светлаков заявил о возвращении на ТНТ
#программа
#шоу
#телевидение
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музыканта Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
25 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/maxim4e4ek

Основателя музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию столичной больницы с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что днём 25 января 76-летнему Алибасову стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.

На момент госпитализации заслуженный артист России находился в состоянии оглушения.

Бари Алибасов родился в Казахстане в 1947 году. Он является музыкальным продюсером, композитором, певцом, телеведущим и актёром. С 1989 года руководит музыкальной группой «На-На», которая исполнила получившую широкое распространение песню «Фаина». Она была написала Алибасовым в соавторстве с Андреем Потёмкиным и поэтом Михаилом Рябининым.

Читайте также:

«Симулянтка»: Молодая учительница умерла после отказа в госпитализации

Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу

Глава Пентагона Остин вновь попал в больницу
#госпитализация
#инсульт
#москва
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После 16 лет молчания Алла Пугачёва выпустит новый альбом
StarHit: 1 марта Алла Пугачёва выпустит новый альбом
24 февраля 2024, 10:17

Фото: istockphoto/cookelma

1 марта 2023 года Алла Пугачёва выпустит новый альбом, который певица назвала «P.S.». Релиз включает в себя одиннадцать премьерных песен, написал StarHit.
Альбом «P.S.» представляет собой «живые» записи, исполненных на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.» в 2019 году. Продюсером нового альбома стал звукорежиссер Анатолий Лопатин, треки можно будет послушать на всех звуковых платформах, включая Apple Music, Spotify, Я.Музыка и ВКонтакте.

«В альбоме «P.S.» представлены одиннадцать новых композиций. В их числе такие песни, как «Монолог», «Соловушка», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Серое пальто», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Что-то надо мне», «Мой друг» и «На землю выпала роса», - рассказал Анатолий Лопатин.

Новые песни разбавили девять старых хитов, которые выходили в разное время и на разных альбомах певицы.

Продюсер сообщил, что выход нового альбома «P.S.» никак не связан с последним приездом Аллы Пугачевой в Россию. Тогда она действительно наведалась на тверскую студию «Салам», но записала три песни для личного пользования.

Предыдущий альбом примадонны «Приглашение на закат» вышел в 2008 году, то есть, 16 лет тому назад.

Читайте также:

Пугачёва записала три песни на российской студии

КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон

Пугачева ответила на негатив в своей адрес
#музыка
#алла пугачёва
#продюсер
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео
Блогерша Ивлеева опубликовала видео с концерта донецкого рэпера ОМ
23 февраля 2024, 00:54

Фото: istockphoto/DisobeyArt

Впервые за долгое время российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале. Она выложила запись с концерта донецкого рэпера ОМ, прошедшего в Москве 22 февраля.
В комментарии к видео Ивлеева написала: «Сила в делах! Дима, спасибо за концерт».

Предыдущее видео она разместила 6 января, поздравляя подписчиков с Новым годом и Рождеством.

По данным Telegram-канала Shot, Ивлеева опубликовала пост вскоре после того, как музыкант с сцены выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс.

Ранее активисты Донецкой народной республики (ДНР) призвали Ивлееву не появляться в регионе. По мнению авторов обращения, ведущая планировала приехать в ДНР для восстановления своей репутации после случившейся «голой вечеринки».

Это мероприятие, организованное Ивлеевой, прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.

Читайте также:

Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»

Ивлеева опровергла свой отъезд из России после «голой вечеринки»
#суд
#концерт
#видео
#пост
#обращения
#музыкант
#мероприятия
#telegram
#активисты
#донбасс
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь
22 февраля 2024, 20:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что возможная поездка блогера Анастасии Ивлеевой в Донецкую Народную Республику вызовет у людей ещё большее недовольство.
Он предположил, что для Ивлеевой лучше бы вообще на время пропасть из информационного поля.

«Если она рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь, ещё больше разозлятся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.

Читайте также:

Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке

Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя

Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
#штрафы
#артист
#днр
#блогер
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»
NYP: актриса Эмма Стоун выгодно продала особняк в Лос-Анджелесе
22 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/Sean Pavone

Американская актриса Эмма Стоун нашла покупателя для своего особняка в Лос-Анджелесе менее чем за месяц, пишет New York Post (NYP). Сделку заключили на сумму 4,3 миллиона долларов.
Продажа недвижимости принесла киноактрисе значительную выгоду. Изначально цена за поместье в Комсток-Хиллз составляла около 4 миллионов долларов. Этот двухэтажный дом в испанском стиле был построен в 20-х годах прошлого века.

На площади 300 квадратных метров расположены четыре спальни и четыре ванные комнаты. Интерьеры выполнены в эклектичном стиле с элементами китча, привлекают внимание множеством картин и яркой мебелью. Кухня украшена сводчатыми потолками, а в гостиной установлен камин. К особняку прилегает также гостевой домик.

Читайте также:

Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн

Цекало продал особняк на Рублевке

Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
#дом
#продажа
#цена
#офис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зиверт объявила о перерыве в выступлениях из-за проблем со здоровьем
21 февраля 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Певица Зиверт внезапно объявила о временном прекращении концертов и выступлений на корпоративах из-за проблем со здоровьем.
В посте, опубликованном в социальных сетях 21 февраля, Зиверт сообщила , что в последние полтора года приходилось использовать болеутоляющие, чтобы выходить на сцену. Она описала это время как период, когда «просто продолжает медленно уничтожать себя».

Решение Зиверт взять паузу стало окончательным после недавнего концерта в Калининграде, который состоялся 18 февраля. Несмотря на то, что артистка весь концерт находилась под дейстием обезболивающих, во время возвращения в Москву в самолёте она испытывала сильные боли. Врачи запретили ей дальнейшую физическую нагрузку, что побудило певицу отменить все предстоящие выступления, по крайней мере, до осени.

Зиверт не писала подробностей о своих проблемах, но в 2020 году призналась, что страдает генетическим заболеванием желчного пузыря. Ее ближайший концерт, запланированный на 24 февраля в Новосибирске на «Локомотив Арене», был отменен.

Настоящее имя артистки — Юлия Зиверт. Широкую популярность она получила в конце 2018 года после выхода трека Life.

Читайте также:

Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

Певица Монеточка* во второй раз стала мамой

Певица Слава, отказавшаяся от алкоголя, жалуется на проблемы со здоровьем
#врачи
#концерт
#певица
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Николай Расторгуев рассказал о праздничной программе в честь юбилея «Любэ»
21 февраля 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился, что концертная программа в честь юбилея коллектива включит в себя всем известные и любимые народом хиты.
«Будут известные всем песни. Мы внимательно изучали, что больше всего нравится нашей публике. Поэтому, конечно, «новыми» эти программы назвать нельзя. Включать в них совсем свежие песни мы тоже не стали», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Расторгуев.

Он пояснил, что новые композиции включаются в концертные программы только после того, как люди услышат песню и определённым образом отреагируют на неё.

При этом, исполнитель не исключил и сюрпризов на концерте, посвящённом юбилею группы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».

Читайте также:

Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех»

Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского

Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
#концерт
#певец
#шоу-бизнес
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф