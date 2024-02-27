Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ

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Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что наиболее популярным в России на данный момент среди юмористов альтер эго является Артур Пирожков Александра Реввы.
«В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни. Пирожков заметен на эстраде», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Также специалист вспомнил образы Эдуарда Сурового Гарика Харламова и супер-Жорика Михаила Галустяна.
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