«Я не знаю, что будет дальше»: Ксения Бородина сделала заявление об эмиграции

03 сентября 2026, 11:30

Ксения Бородина ответила на слухи об эмиграции в США

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своём блоге пост, в котором ответила на вопросы подписчиков о возможной эмиграции в США.





Поводом для обсуждений стала её недавняя семейная поездка по американским штатам. Бородина заявила, что не берётся прогнозировать отдалённое будущее, однако уже сейчас чувствует себя за границей чужим человеком.

«Я родилась и выросла в Москве, всего достигла тут, и в любой другой стране я чужой человек. Мне кажется, жить в эмиграции сложно, точнее, мне не кажется, я наблюдала это всё детство, как жила моя мама и как она всегда скучала по родине. Я не знаю, что будет дальше, но планов переезжать у меня нет», — сообщила Ксения.