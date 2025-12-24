Критик Соседов разочаровался в шоу «Голос» после назначения Анны Асти в жюри
Певица Анна Асти стала новым членом жюри популярного вокального проекта «Голос». Теперь ей предстоит вместе с другими судьями определять дальнейшую судьбу начинающих исполнителей.
Общественная Служба Новостей (ОСН) обратилась к музыкальному критику Сергею Соседову с просьбой прокомментировать это кадровое решение. Эксперт выразил серьёзное сомнение в целесообразности приглашения Анны Асти в качестве наставника.
Соседов отметил, что вокальные способности певицы далеки от профессионального идеала, а потому её назначение в жюри кажется ему нелогичным.
«Асти теперь будет наставником для молодых исполнителей. Всё бы ничего, но она сама петь не умеет, как она будет учить других? Я никак не пойму, кто такие решения принимает идиотские», — отреагировал Соседов.Критик также поделился общим недоверием к прозрачности формата шоу «Голос». По его словам, появление в составе жюри артистов с сомнительными вокальными данными лишь подтверждает скептическое отношение к проекту. В качестве аргумента Соседов напомнил о резонансной ситуации с участием дочери Алсу в одном из прошлых сезонов.
«После ситуации с дочкой Алсу я не верю в этот проект, теперь многое мне становится понятным: если шоу можно купить, то почему бы не поставить в жюри тех, кто не поёт, а мурлыкает», — заявил эксперт.